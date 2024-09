La Ville de Belfort labellisée "commune touristique"

Ce label est attribué aux communes mettant en oeuvre une politique locale du tourisme et qui disposent d’une certaine capacité d’hébergement. "C’est une reconnaissance de tout le travail mené afin de développer le tourisme à Belfort !" Indique Damien Meslot, maire de Belfort.

Et d’ajouter : "Belfort possède de nombreux atouts qui attirent les touristes : le Lion et la Citadelle ont été élus monument préféré des Français, le FIMU et les Eurockéennes sont de formidables vecteurs avec des personnes arrivées chez nous par la culture et qui reviennent pour le tourisme, nous avons également la ceinture fortifiée ou encore nos merveilleux paysages avec le Ballon d’Alsace, le lac du Malsaucy ... En 2023, plus de 6.500 visiteurs ont emprunté le petit train touristique de la municipalité".

Ce label permettra également à la Ville d’être mieux référencée. "Cela va nous ouvrir de belles perspectives de développement", conclut Damien Meslot.