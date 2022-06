Législatives 2022 : les résultats en Bourgogne

Résultats régulièrement mis à jour

Nièvre: le RN en tête dans l'ancien fief de Mitterrand

Le candidat du Rassemblement national Julien Guibert est en tête sur les terres de François Mitterrand dans la Nièvre, tandis que Perrine Goulet (MoDem/Ensemble) est bien partie dans l'autre circonscription.

Dans la deuxième, celle du Morvan, le PS ne présentait pas de candidat pour la première fois de son histoire, au grand dam des militants locaux. Celle investie par la Nupes, Marie-Anne Guillemain (LFI), arrive en troisième

position du premier tour des législatives avec 24,31% des voix et parvient à se qualifier.

Elle sera opposée dimanche prochain à Julien Guibert (27,80%) et Patrice Perrot (Renaissance/Ensemble, 26,75%) dans une rare triangulaire. Dans la première circonscription qui inclut Nevers, l'ex-ville fief de

Pierre Bérégovoy gérée aujourd'hui par le macroniste Denis Thuriot, la candidate de la majorité présidentielle Perrine Goulet (32,71%) affrontera en duel Pauline Vigneron (RN, 26,68%).

Le candidat de la Nupes, Léo Coutellec, est troisième (25,69%).





Yonne : le RN en tête dans deux circonscriptions, Larrivé éliminé

Dans l'Yonne, département où Marine Le Pen est arrivée en tête à la présidentielle, les candidats du RN sont qualifiés pour le second tour dans toutes les circonscriptions, tandis que le sortant LR Guillaume Larrivé est battu.

Dans la troisième circonscription, le très médiatique Julien Odoul, élu régional et porte-parole national du parti, obtient 35,17% des voix et devance nettement la députée sortante Michèle Crouzet (21,52%), investie par la

majorité présidentielle.

Comme en 2017, tous les deux s'affronteront en duel dimanche prochain mais le rapport de forces s'est inversé au premier tour et le match s'annonce plus serré au second - l'élue macroniste l'avait emporté avec 56% des voix il y a cinq ans.

La candidate RN Audrey Lopez vire aussi en tête dans la deuxième circonscription avec 30,72% des voix, devant le sortant André Villiers, ex-UDI passé chez Horizons et investi par Ensemble, qui réunit 29,22% des suffrages.

Il était soutenu par LR qui n'avait pas présenté de candidat. L'écologiste Florence Loury, investie par la Nupes, crée la surprise dans la première circonscription: elle vire en tête avec 24,25% des voix, devant Daniel Grenon (RN, 23,92%), au détriment de Guillaume Larrivé (22,61%) qui perd son siège à l'Assemblée après deux mandats.