Législatives 2022 : le point complet sur les résultats dans le Doubs

Stéphane Ravacley a obtenu 32,51% des suffrages, juste devant M. Alauzet (31,36%), ex-EELV passé à Renaissance peu de temps après son élection en 2017. Le RN se place troisième avec 17,49% et LR quatrième avec 10,80%.

"On va se battre dès demain comme des lions et des lionnes en retournant sur le terrain pour aller chercher les abstentionnistes", a déclaré à l'AFP Stéphane Ravacley, qui s'est taillé une stature nationale depuis qu'il a obtenu la régularisation de son apprenti guinéen, au prix d'une grève de la faim de dix jours l'an dernier, et qu'il a organisé un spectaculaire convoi humanitaire pour l'Ukraine.

L'artisan estime que son programme, celui de la Nupes, "donne un horizon plus agréable aux gens", ce qui a porté sa candidature. Pendant sa campagne, le "boulanger candidat" avait reçu le soutien sur le terrain de deux anciens candidats écologistes à la présidentielle, Yannick Jadot et Dominique Voynet. Et lors de la cérémonie de clôture du 75e Festival de Cannes, les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, cinéastes humanistes, avaient dédié leur Prix spécial au "boulanger de Besançon", Stéphane Ravacley.

Dans la première circonscription du Doubs, c'est également la candidate de la Nupes-LFI, Séverine Véziès, qui est arrivée en tête avec 29,78 % devant Laurent Croizier (ENS-Modem 26,75 %). Les deux premières circonscriptions du Doubs couvrent Besançon, une ville traditionnellement de gauche qui avait majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.

Dans les troisième et quatrième circonscriptions, les candidats RN Nathalie Fritsch (25,78%) et Géraldine Grangier (30,36%) se placent devant les candidats de la majorité présidentielle, respectivement Nicolas Pacquot (22,81%) et Frédéric Barbier (27,37%), qu'elles affronteront en duel au deuxième tour.

La députée sortante Annie Genevard (42,07%), vice-présidente déléguée du parti Les Républicains, conserve son emprise territoriale dans la cinquième circonscription du département en se plaçant largement en tête du premier tour devant le candidat ENS-Horizon, Philippe Alpy (19,49%).

(Source AFP)

Législatives 2022 - 1er tour (Doubs)

