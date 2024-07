Dans un communiqué du 4 juillet 2024, le MoDem 70 (Mouvement démocrate de Haute-Saône) invite les Haut-Saônois et Haut-Saônoises à faire barrage au Rassemblement National.

''Le 7 juillet, chaque voix compte ! Aucun suffrage ne doit se tourner vers le Rassemblement National et aucun vote ne doit manquer au front républicain.''

Le MoDem de Haute-Saône apporte ainsi son soutien à Alain Chrétien (Horizons) et Loïc Raclot ''et invite, par la voix de son président François Mercier, tous les démocrates et républicains à se mobiliser pour qu’ils l’emportent !''