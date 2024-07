Législatives : Qui sont les candidats dans le Doubs pour le second tour ?

La période de déclaration des candidatures pour le second tour des élections législatives, qui se tiendra le dimanche 7 juillet, s’est achevée mardi 2 juillet 2024 à 18h00. La préfecture du Doubs a ainsi dévoilé les noms des 11 candidats qui se présenteront au second tour de ces élections dans les cinq circonscriptions du département.

Le numéro indiqué devant chaque nom est l'ordre des panneaux d'affichage (tirage au sort en préfecture).

Après les désistements de Benoît Vuillemin dans la deuxième circonscription et de Lucas Boillot dans la cinquième, il ne reste plus que 11 candidats engagés pour le second tour. À noter également que la seule triangulaire se situe dans la première circonscription du Doubs.

1ère circonscription, député sortant M. Laurent Croizier (MODEM) :

3 – M. Lutz Thomas

6 – Mme Véziès Séverine

7 – M. Croizier Laurent

2ème circonscription, député sortant M. Eric Alauzet (Renaissance) :

1 – Mme Voynet Dominique

3 – M. Fusis Éric

3ème circonscription, député sortant M. Nicolas Pacquot (Renaissance) :

1 – M. Bloch Matthieu

4 – M. Pacquot Nicolas

4ème circonscription, députée sortante Mme Géraldine Grangier (Rassemblement national) :

2 – Mme Grangier Géraldine

3 – Mme Duvernois Magali

5ème circonscription, députée sortante Mme Annie Genevard (Les Républicains) :