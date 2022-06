Législatives : suivez le meeting de Stéphane Ravacley et Séverine Véziès (Nupes)

Direct • Un peu plus de 300 personnes se sont rassemblées au meeting de Séverine Véziès (LFI – Nupes) et Stéphane Ravacley (EELV – Nupes), les candidats arrivés en tête sur la première deuxième circonscription du Doubs.

Rappel des résultats Séverine Vézies (LFI – Nupes) a enregistré 29,78 % des suffrages, avec 1.100 voix d'écart face à Laurent Croizier (MoDem - Ensemble ! majorité présidentielle) qui a totalisé 26,75% Stéphane Ravacley (EELV – Nupes), a devancé de 465 voix (32,51%) le député sortant Éric Alauzet (Renaissance - Ensemble ! majorité présidentielle) à 31,36%.

Les candidats de la Nupes (nouvelle Union populaire écologique et sociale) des circonscriptions bisontines organisent un meeting en présence de Manon Aubry, députée européenne LFI, David Cormand, député européen EELV et de Bruno Gaccio, membre du parlement de la Nupes.

Ces deux derniers ont été retardés en raison d'un problème d'essieu sur le TGV . Ils sont attendus vers 21h15 à Micropolis.

"Je suis heureuse de vous accueillir ici à Besançon, terre de conquêtes sociales et de victoires écologistes…" a tout d'abord déclaré la maire EELV Anne Vignot en soulignant la dynamique des deux candidats au soir du premier tour. "Nous avons uni nos forces (…) nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais c'est justement notre force. Car nous sommes d'accord sur l'essentiel, le besoin de transformer en profondeur le monde dans lequel nous vivons…"

"Ils peuvent et vont gagner…" Anne Vignot.

Et de s'adresser directement aux candidats. "Séverine, tu sauras porter les combats sur la solidarité internationale et la justice environnementale jusque dans l'hémicycle. Stéphane, nous avons besoin d'artisans comme toi pour représenter l'ensemble de la population à l'Assemblée pour diversifier les profils et porter les enjeux d'une économie locale et pour porter aussi des combats en lois de justice et de solidarité…"