Les deux Enil de Bourgogne-Franche-Comté fusionnent…

Les campus de Besançon Mamirolle et de Poligny portent depuis le 9 janvier 2024 le nom "ENILEA"qui signifie École Nationale de l’Innovation, des Laboratoires, de l’Eau et de l’Alimentation. À cette occasion, Jean-Baptiste Cattin a été élu président des établissements.

Le nouvel établissement réunissant les forces des deux Enil de Bourgogne-Franche-Comté a tenu son premier conseil d’administration. "Complémentaires depuis plus de trente ans, les deux structures ont fait le choix de fusionner afin de continuer à se développer de manière pérenne et insuffler une nouvelle dynamique", nous précise-t-on.

Autrefois connus en majeure partie pour la spécialité “transformation laitière”, les campus de Bourgogne-Franche-Comté mettent ici en avant la diversification des formations (plus de 30 cursus du CAP à la Licence Pro), en intégrant au nom les notions de laboratoire et d’eau. La charte graphique et le site internet ont été entièrement revus.

De nouvelles formations à venir ?

En plus des nombreux cursus proposés, Enilea proposera dès les rentrées prochaines de nouvelles formations. Samuel Bitsch entend additionner les ressources des deux campus pour conforter leur complémentarité et montrer la diversité des pratiques que pourront rencontrer les apprenants en milieu professionnel. Les apprenants continueront à étudier sur leur campus référent, aucune formation ne viendra à disparaître, le corps professoral poursuivra son travail.

Election de Jean-Baptiste Cattin

Actuel vice-président de la FRCL (Fédération régionale des coopératives laitières) du Massif Jurassien, Jean-Baptiste Cattin a été élu président de la nouvelle entité ENILEA, pour une durée de trois ans.

Il a été élu par un conseil d’administration composé de 30 membres (14 élus dont 10 membres du personnels, 2 apprenants, 2 parents d’apprenants et 16 personnes nommées par des institutions et des organisations professionnelles).

Infos +

Les deux campus francs-comtois dispensent 30 formations scientifiques, professionnalisantes, techniques et pratiques. Chaque année, les deux campus accueillent ou forment en entreprise plus de 1500 apprenants de la formation initiale et stagiaires de la formation continue.