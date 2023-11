L'Essentiel, une nouvelle adresse bistronomique aux portes du Doubs...

Les cuisines sont tenues par un chef reconnu, Alexis Bonnet, qui a fait ses armes dix années au restaurant gastronomique le Saint-Pierre à Besançon, en qualité de sous-chef. A ses côtés, une chef pâtissière créative, Johanna Myszka, en recherche permanente de nouvelles associations (d)étonnantes.

Dans cet ancien restaurant routier à Évans, le long de la RD 673, c’est une nouvelle vie haut de gamme qui se dessine pour l’établissement. Décoration chic et cosy, alliant modernité et vintage, ambiance feutrée et tons chauds... Les lieux invitent à la sérénité et l’accueil se fait avec le chef de salle Jean-Baptiste Noirjean, qui a fait ses armes dans les grands palaces. Côté carte, L’Essentiel proposera un menu bistronomique les midis, différent chaque semaine, tandis que les menus du soir, mis à jour chaque mois, seront gastronomiques. Poisson, fruits de mer, produits du terroir et de saison, approvisionnements locaux, créativité... : les chefs Alexis Bonnet et Johanna Myszka tendent à travailler les produits avec finesse et originalité.

Une envie de développement

L’établissement a été inauguré le jeudi 2 novembre 2023 en présence de quelque 150 invités, du président de Jura Nord Gérôme Fassenet, du maire d’Evans François Greset, et du maire de Saint-Vit Pascal Routhier. L’opportunité pour Thierry Courtois de retracer cette aventure entrepreneuriale.

Après huit années à pérenniser la station-service, la petite épicerie, le bar à vins, le bureau de tabac-Française des jeux (le long de la RD 673), l’envie de se développer et de proposer un ensemble cohérent de services de proximité s'est rapidement invité. "Le bâtiment côté ouest était une verrue dans le paysage et face à et axe passant, explique Thierry Courtois. Nous l’avons racheté en 2022, désamianté sur 1.500 m2, et couvert le toit de 1 200 m2 de panneaux photovoltaïques".

Les locaux rénovés sont alors loués à des professionnels et un logement est aménagé au premier étage. La station de lavage était de son côté laissée à l’abandon. "Avec mon copropriétaire M. Personeni, nous avons décidé de la reprendre et la rénover", poursuit le gérant, qui a mené ce travail en collaboration avec son fils Christophe.

Dans le même temps, un petit garage (entretien et réparation) est installé dans les garages, avec l’embauche d’un mécanicien. Côté est, le restaurant routier n’avait jamais retrouvé ses couleurs d’antan, le Covid étant passé par là. "Mon fils Christophe m’a suggéré l’idée de reprendre l’établissement, afin d’offrir un espace accueillant global", commente Thierry Courtois. Les lieux ont été réhabilités intégralement, du sol au plafond, avec notamment le concours d’une décoratrice d’intérieur de Fraisans. "C’est une nouvelle porte d’entrée sur le Jura et sur notre commune" se félicite François Greset, maire d’Evans.

Avec sa proximité géographique avec le Doubs, L’Essentiel pourrait également attirer les Saint-Vitois et Doubistes, professionnels comme visiteurs...