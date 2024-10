Octobre Électrisant : Portes ouvertes Kia Besançon - Groupe Chopard - les 12 et 13 octobre 2024

Le directeur général du groupe Stellantis, Carlos Tavares, a fait le déplacement, ce jeudi 3 octobre, à Sochaux, afin de conforter le rôle central du site dans la stratégie industrielle des véhicules e- 3008 et e-5008, et la mise en place, dès novembre, d’une demi-équipe de nuit. La la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, appelle à "ne pas oublier l’importante chaîne de sous-traitance présente sur le sol national" et notamment dans la région.