Octobre Rose : le CHU de Besançon organise plusieurs actions contre le cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 59 000 nouveaux cas chaque année en France. Il représente également la principale cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il existe deux principaux moyens d’agir : la prévention, pour adopter les bons gestes au quotidien et le dépistage organisé, dès 50 ans, pour favoriser la détection précoce de ces cancers.

Dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, le CHU de Besançon organise de nombreuses actions, que vous pouvez retrouver ci-dessous.

L’autopalpation : une pratique pour les femmes de tous âges

"L’autopalpation consiste à examiner soit même ses seins afin de déceler une éventuelle anomalie qui nécessiterait alors d’aller consulter son médecin traitant ou son gynécologue. C’est un examen très simple qu’il faut répéter tous les mois, après la période de menstruation, lorsque les seins ont leur taille et leur apparence habituelles.

L’autopalpation s’adresse à toutes les femmes, notamment les jeunes femmes, dès l’âge adulte, et tout au long de la vie. Ce geste peut favoriser la détection précoce d’un cancer du sein, ce qui joue un rôle primordial dans la prise en charge du cancer et le type de traitement proposé à la patiente.

Des séances d’autopalpation seront organisées tout au long du mois d’octobre spécifiquement pour les personnels féminins du CHU. Une vidéo de démonstration d’autopalpation accompagnée des conseils du Dr. Yolande Maisonnette-Escot, gynécologue au CHU, sera diffusée courant octobre sur nos outils digitaux et réseaux sociaux.

L’importance du dépistage organisé dès 50 ans

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans : tous les deux ans, elles sont invitées à faire une mammographie de dépistage.

Le cancer du sein se guérit dans neuf cas sur dix. Plus une lésion cancéreuse est détectée tôt, plus grandes sont les chances de guérison et moins lourds sont les traitements.

Une deuxième vidéo rappelant l’intérêt majeur de participer à ce dépistage, a été réalisée avec le Dr Loïc Chaigneau, cancérologue au CHU. Elle sera également diffusée courant octobre sur les supports numériques du CHU.

Une Flashmob avec les professionnels du CHU

C’est une première au CHU de Besançon : une Flashmob avec les personnels du CHU pour une grande cause de santé publique.

Cette Flashmob, ouverte à tous les agents du CHU, se déroulera le jeudi 13 octobre à 13 heures sur le parvis de l’hôpital. Un groupe de patientes suivies en cancérologie y participera également.

La marche nordique : une action de prévention primaire

L’activité physique joue un rôle essentiel dans la prévention primaire des cancers et participe à la diminution du risque de récidive.

Le CHU propose une initiation à la marche nordique sur un parcours de 7 kilomètres le vendredi 21 octobre à 16 heure, au départ de la Maison des familles située derrière le CHU.

Boucle de 7 km – Durée 1 h 30

Prêt de bâtons de marche (sur remise d’un chèque de caution)

Inscription obligatoire par mail : sbey@chu-besancon.fr ou par téléphone : 03 81 21 86 20

Nombre limité de participants

La reconstruction mammaire : en parler et échanger

La reconstruction mammaire fait partie de la prise en charge du cancer du sein même si elle n’est aujourd’hui envisagée que par un tiers des patientes qui ont eu une mastectomie.

Une soirée d’information et d’échanges sera animée le vendredi 21 octobre à 18 heures par des médecins et soignants du service de gynécologie et un chirurgien plasticien. L’objectif de cette rencontre est d’aborder les différentes techniques de reconstruction mammaire et d’échanger librement avec deux patientes, l’une déjà reconstruite, l’autre non, qui apporteront leur témoignage quant au choix qu’elles ont fait après leur mastectomie.

De 18 heures à 19 h 30 – CHU – Site Jean-Minjoz – Bâtiment vert

Information et inscription – Service de gynécologie : 03 81 21 86 20

Nombre limité de places

Un CHU en rose

Pour marquer la participation des équipes du CHU les plus impliquées dans la prise en charge du cancer du sein, les personnels des pôles cancérologie, mère-femme et imagerie porteront des masques chirurgicaux de couleur rose tout au long du mois d’octobre.

Et pour l’ensemble de l’établissement, le CHU se pare de rose :

U n changement de couleur sur les logos et bannières de nos outils web et réseaux sociaux ainsi que sur les supports de communication interne ;

Des visuels Octobre rose dans le hall d’entrée principal et le hall du pôle cancérologie-biologie."

