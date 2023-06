Ouverture des candidatures pour être policiers adjoints et gardiens de la paix

La police nationale recrute des policiers adjoints et des gardiens de la paix. Les inscriptions aux concours sont actuellement ouvertes jusqu’au 19 juillet 2023 pour la région Est.

Les gardiens de la paix

Les gardiens de la paix travaillent au plus près du public. Ils portent aide et assistance aux personnes, préviennent la délinquance ou poursuivent les malfaiteurs. Leur travail s’effectue dans des services d’enquête, de renseignement, dans des unités spécialisées, d’intervention ou encore de maintien de l’ordre.

Le concours de gardien de la paix est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat ou équivalent. Plus de 2500 postes sont ouverts cette année. Les inscriptions sont accessibles en ligne jusqu'au 19 juillet 2023.

Les policiers adjoints

Les policiers adjoints, nouvelle appellation des anciens adjoints de sécurité (ADS), sont des agents contractuels de la police nationale recrutés pour un contrat de 3 ans, renouvelable une fois. Ils participent à la mission générale de maintien de la paix, via des actions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et d’assistance aux personnes.

Les policiers adjoints exercent ces missions dans le département de leur choix lors de leur inscription au concours. Par le biais du concours interne, les policiers adjoints peuvent devenir gardiens de la paix et accéder ainsi à un emploi de titulaire au sein de la fonction publique.

Le concours de policier adjoint est quant à lui accessible sans condition de diplôme. Les policiers adjoints et gardiens de la paix sont hébergés gratuitement et rémunérés dès leur entrée dans l’école.

Dates à retenir