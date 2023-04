Ouverture des concours de police scientifique à compter du 17 avril 2023

Pendant 3 ans, Madame W*, 40 ans, a vécu sous l’emprise d’un homme : violences physiques et morales, vols, harcèlement, mensonges, jalousie… Jusqu’au jour où elle décide de dire stop et de séparer de lui. En prenant du recul, elle se rend compte de l’ampleur des dégâts en elle et sa fille. Elle porte plainte en 2019 avec un dossier ”gros comme ça”. La décision de justice est tombée le 24 février 2023.