Quand le recrutement devient Sensace à Besançon…

PUBLI-INFO • Depuis le 5 novembre 2022, l’ancienne agence d’un réseau franchisé d’intérim située avenue Carnot à Besançon devient une agence indépendante, Sensace ! Même gérants, même équipe, même savoir-faire, seul le nom se transforme… Kelly de Freitas et David Sauvan ont à coeur de proposer davantage des solutions sur mesure aux entreprises comme aux candidats à la recherche d’un emploi. Ce changement de couleurs sera également réalisé dans les agences d’Ornans et de Saint-Vit… On vous dit tout.

”Ce n’est pas la fin d’une histoire ni le début d’une nouvelle”, affirme Kelly de Freitas, ”c’est la continuité d’une même histoire, seules les couleurs et le nom changent”.

En effet, le passage du réseau franchisé à Sensace n'engendrera aucun changement pour les entreprises et les personnes en recherche d’emploi : aucune fermeture, aucun arrêt d’activité n’est prévu, ”rien ne change, on se rapproche simplement un peu plus de nos clients et des candidats”, précise la co-gérante. Ainsi, on retrouve les agences ”Sensace Temporaire” et ”Sensace Carrière” avenue Carnot. Et depuis mars 2022, Sensace a son siège rue de la Prévoyance.

Une méthode atypique qui fait son succès

Depuis 14 ans, Kelly de Freitas et David Sauvan sont toujours sortis des sentiers battus malgré leur appartenance à un réseau franchisé et ce qui a fait leur force. Grâce à leur méthode atypique, l’entreprise compte plusieurs PME bisontines et doubiennes qui leur font confiance depuis longtemps et dont ils sont le premier prestataire en matière de recrutement.

”On fait du sur mesure pour les candidats et les entreprises, on les accompagne, nous sommes à leur écoute et les clients ont bien compris ce côté humain”, explique David Sauvan. ”Notre savoir-être est différent de ce qui se pratique ailleurs”, ajoute Kelly de Freitas.

Avec des entreprises-clientes principalement issues des secteurs du luxe, du médical, des microtechniques ou de l’agroalimentaire, Sensace s’adapte à la demande de ses clients et de ses candidats et met en application un process adapté à tout le monde. ”Et tout cela, c’est grâce à notre expertise et à notre expérience”, souligne David Sauvan.

Sensace peut déjà se targuer de compter, en moyenne, 200 clients actifs chaque semaine.

Le Jura sera bientôt Sensace…

Kelly de Freitas et David Sauvan pourraient ouvrir une agence à Dijon, mais ils préfèrent s’ancrer davantage dans le territoire, proche des entreprises. Ainsi, en 2023, ils projettent l’ouverture d’une nouvelle agence Sensace dans le Jura, berceau de la lunetterie, où l’artisanat règne en maître et où les secteurs d’activité sont nombreux.

Infos +

Kelly de Freitas et David Sauvan organisent le 17 novembre prochain à La Rodia à Besançon une soirée spéciale pour remercier leurs clients et leurs fournisseurs pour leur fidélité indéfectible.

Infos pratiques