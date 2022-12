Quelles sont les animations pour le Téléthon à Besançon ce week-end ?

Au palais des sport Ghani Yalouz

Lors de sa rencontre avec Strasbourg vendredi 2 décembre à 20h15 au palais des sports, le GBDH proposera à la mi-temps, de lancer des balles numérotées dans un chariot de course sur le terrain.

Prix de la balle : 2€ à acheter à l’entrée du match (le fruit de cette vente de balle sera donné à l’AFM)

Des lots à gagner

À la piscine Mallarmé

Baptême de plongée samedi 3 décembre de 13h30 à 19h00 et dimanche 4 décembre de 9h à 12h30.

À la salle d’escalade Marie Paradis

Le club sauvegarde et ses karatékas s’associent au CCAS de Besançon et à l’association « Entre Temps Escalade » pour le Téléthon bisontin qui se tiendra ce samedi 3 décembre à la salle d’escalade Marie Paradis. Les animations débuteront à partir de 9h à 19h.

Au programme : atelier photobox et fresque collective et cinq ateliers d’escalade autour des cinq couleurs des anneaux olympiques. Le club sauvegarde proposera une soirée dansante, avec des démonstrations de karaté, de Zumba et de tae-bo, pour un tarif préférentiel de 8 euros, de 19h à 21h.

L’ensemble de la recette sera reversée à l’Association Française contre les Myopathies pour la recherche contre les maladies génétiques.

À la maison de quartier Grette-Butte

Le Club d’échec Besançon-Tour, prends garde propose un échiquier géant, initiation aux échecs samedi 3 et dimanche 4 décembre ainsi qu’un tournoi samedi.

À l’hôtel Mercure

Soirée dansante au profit du Téléthon avec des spectacles, animations, initiations et danse libre.