Quoi de neuf au Complexe hôtelier « Le Lac » à Malbuisson ?

QUOI DE 9 ? • Si l’on résume, le complexe hôtelier « Le Lac », c’est un hôtel 4 étoiles et trois restaurants où se ressourcer. Dans cet établissement indépendant dédié au bien-être de ses clients, des nouveautés vont semer sur votre chemin belles rencontres, nouvelles saveurs et possibilités d’évasion. …

Un établissement familial "Belle époque"

Imaginez un hôtel et ses restaurants, ses suites et son SPA avec vue sur un lac magnifique ! Vous êtes à Malbuisson, au complexe hôtelier « Le Lac », un établissement familial appartenant à la famille Chauvin depuis 1949. Ce lieu voit arriver aujourd’hui la quatrième génération avec l’embauche de Maëlle BRACHET, arrière-petite-fille de Fernand Chauvin, créateur de cette institution de la région.

Une nouvelle carte au restaurant « Le Lac »

Avec une belle vue sur le lac de Malbuisson, vous pourrez découvrir la nouvelle carte du restaurant. Cette carte a été élaborée par le chef, Joël Brachet. Une nouvelle carte pour un menu de saison avec, par exemple, la marmite d’escargots au beurre persillé, les queues de crevettes aux petits légumes flambées au whisky du Jura, le filet de corégone au thym-citron cuit au four ou encore l’entrecôte de veau à l’estragon, sans oublier les gourmandises de saison.

Des nouveautés signées Berthillon

Des clients du complexe hôtelier, aux touristes de passage, en passant par les promeneurs, la terrasse de l’hôtel du lac est « the place to be » si l’on veut déguster une bonne glace. Pour fêter les proches beaux jours, place à la nouvelle carte de glaces Berthillon, les meilleures de Paris, avec des parfums classiques (nocciolata, vanille, créole) et exotiques (mangue, fruit de la passion) ou originaux (gianduja à l’orange, ananas rôti au basilic, pêche blanche). Un vrai régal en perspective…

Un établissement familial, donc, mais aussi indépendant

Indépendance revendiquée par Le Lac, cela signifie des décisions prises dans le Doubs, au sein du massif du Jura. Concrètement, cela signifie un service commercial propre, lequel peut proposer des voyages organisés au plus près de sa clientèle. Ces voyages « tout inclus » privilégient une approche comtoise des principales richesses locales, et ce, en toute saison, été comme hiver.

Et, lorsque la famille Chauvin parle de richesses locales, il y a évidemment les monuments et les sites d’exceptions, la gastronomie, mais également les artisans et leurs savoir-faire, tout comme les richesses agricoles et la gastronomie !

Infos +

Complexe hôtelier et gastronomique Le Lac

65, Grande rue — 25160 Malbuisson

Tél. : 03 81 69 34 80

complexe-le-lac.fr

contact@complexe-le-lac.fr

Lors de votre séjour, variez les plaisirs et profitez des trois restaurants du complexe Le Lac :

Restaurant Le Lac avec vue imprenable sur le lac (cuisine traditionnelle)

Restaurant À La Ferme dans un cadre champêtre (cuisine de terroir à l’ancienne)

Restaurant du Fromage dans un cadre en bois sculpté à la main (spécialités fromagères)

