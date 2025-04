Quoi de neuf pour Pâques à la Maison Baud à Besançon ?

QUOI DE 9 ? • La Maison Baud réunit dans une même entité des professionnels pâtissiers, chocolatiers, glaciers et cuisiniers, pour votre plaisir. Ce sont autant de talents du goût qui partagent le même credo : la passion de leur métier et la valorisation de produits de haute qualité dans le respect de fabrications artisanales.

Pour Pâques cette année, c’est un feu d’artifice de nouvelles créations originales et de produits traditionnels de haute qualité qui vous attendent dans nos 2 boutiques bisontines.

Les Chocolats

La très grande diversité des fantaisies chocolatées de Pâques que nous proposons vous assure une « chasse aux œufs » inoubliable pour les petits…comme pour les grands. La créativité de nos chocolatiers est à la hauteur de la qualité des matières premières employées. Nos variétés de chocolats sont rigoureusement sélectionnées pour leurs qualités gustatives. Nos garnitures pralinées et giandujas sont fabriquées maison à partir des meilleures amandes et noisettes du marché (noisettes Piémont, amandes Valencias et Marconas).

Chez Baud, ce n’est pas seulement beau, c’est surtout très bon !

Les Glaces

Toutes nos glaces et sorbets sont faits Maison et à base de parfums uniquement naturels. Vous ne trouverez donc pas de glaces Fraise Tagada ou Malabar chez nous... Un maître Glacier à plein temps vous assure de pouvoir commander des glaces, entremets ou fantaisies glacées, tout au long de l'année.

La pâtisserie

À Pâques, nos gâteaux se déclinent sous forme de nids, de cloches…

Membre de la prestigieuse association des Relais Desserts Internationaux qui regroupe les meilleurs professionnels de la Pâtisserie française et internationale, Joël Baud et son équipe vous proposent tous les grands classiques de la pâtisserie jusqu'aux entremets les plus modernes et pièces personnalisées.

Cuisine Traiteur et Événementiel

Pâques est synonyme du retour des beaux jours et notre carte traiteur de Pâques fait la part belle aux produits printaniers de saison. De l’apéritif au dessert, vous pouvez vous composer votre menu de Pâques personnalisé.

Infos +

Maison Baud

: 4 Grande Rue 25000 Besançon - Téléphone : 03 81 81 20 12 Ouverture : du mardi au samedi de 09h à 19h - Le dimanche de 8h30 à 12h30