Randall Schwerdorffer demande l’acquittement “purement et simplement” de Frédéric Péchier

Alors que sa plaidoirie est toujours en cours ce lundi après-midi, on apprend que l’avocat Randall Schwerdorffer va plaider l’acquittement "purement et simplement" de son client, Frédéric Péchier
Durant toute la matinée, il a tenté de convaincre les jurés de l’innocence de l’anesthésiste, jugé actuellement pour 30 cas d’empoisonnement dont 12 mortels, en évoquant l’erreur judiciaire et tout en dénonçant un "acharnement" contre son client.
Le verdict est attendu d'ici le 19 décembre 2025.
Lundi 15 décembre 2025, la cour d’assises a entendu la plaidoirie de Me Randall Schwerdorffer, avocat de Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels. Le verdict est attendu d’ici le 19 décembre.
Procès Péchier : dans sa plaidoirie, Randall Schwerdorffer invoque le spectre de l’erreur judiciaire
