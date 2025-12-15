Lundi 15 Décembre 2025
Besançon
Justice

Randall Schwerdorffer demande l’acquittement "purement et simplement" de Frédéric Péchier

Publié le 15/12/2025 - 16:11
Durant sa plaidoirie finale, l’avocat de Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels et jugé en ce moment par la cour d’assises du Doubs, a demandé l’acquittement de son client ce lundi 15 décembre 2025. 

Randall Schwerdorffer et Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
Alors que sa plaidoirie est toujours en cours ce lundi après-midi, on apprend que l’avocat Randall Schwerdorffer va plaider l’acquittement "purement et simplement" de son client, Frédéric Péchier 

Durant toute la matinée, il a tenté de convaincre les jurés de l’innocence de l’anesthésiste, jugé actuellement pour 30 cas d’empoisonnement dont 12 mortels, en évoquant l’erreur judiciaire et tout en dénonçant un "acharnement" contre son client. 

Le verdict est attendu d'ici le 19 décembre 2025.

Plus d'informations à venir...

