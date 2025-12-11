Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Cet article est une publicité financée par l'Hôtel du Lac.
Savourez une raclette dans un magnifique décor en bois entièrement sculpté à la main au restaurant Du Fromage à Malbuisson. Terminez votre repas avec dessert au choix élaboré par la cheffe pâtissière de notre Complexe Hôtelier.
Un moment convivial et chaleureux vous attend au bord du lac Saint-Point.
Découvrez également dans notre boutique en ligne les coffrets cadeaux de nos deux autres restaurants à Malbuisson : restaurant A La Ferme et Restaurant Le Lac.
Prix : 56€ pour 2 personnes
Infos pratiques
- Restaurant Du Fromage
- 65 grande 25160 Malbuisson
- 03 81 69 34 80
- Site internet : https://complexe-le-lac.secretbox.fr/produits