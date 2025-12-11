Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson.

Cet article est une publicité financée par l'Hôtel du Lac.

Savourez une raclette dans un magnifique décor en bois entièrement sculpté à la main au restaurant Du Fromage à Malbuisson. Terminez votre repas avec dessert au choix élaboré par la cheffe pâtissière de notre Complexe Hôtelier.

Un moment convivial et chaleureux vous attend au bord du lac Saint-Point.

Découvrez également dans notre boutique en ligne les coffrets cadeaux de nos deux autres restaurants à Malbuisson : restaurant A La Ferme et Restaurant Le Lac.

Prix : 56€ pour 2 personnes

Infos pratiques