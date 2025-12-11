Jeudi 11 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Publié le 11/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 28/11/2025 - 09:38

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

© Hôtel du Lac
© Hôtel du Lac
© Hôtel du Lac
1/3 - © Hôtel du Lac
2/3 - © Hôtel du Lac
3/3 - © Hôtel du Lac

Cet article est une publicité financée par l'Hôtel du Lac.

Savourez une raclette dans un magnifique décor en bois entièrement sculpté à la main au restaurant Du Fromage à Malbuisson. Terminez votre repas avec dessert au choix élaboré par la cheffe pâtissière de notre Complexe Hôtelier.

Un moment convivial et chaleureux vous attend au bord du lac Saint-Point.

Découvrez également dans notre boutique en ligne les coffrets cadeaux de nos deux autres restaurants à Malbuisson : restaurant A La Ferme et Restaurant Le Lac.

Prix : 56€ pour 2 personnes

Infos pratiques

© maCommune.info

cadeau commerce hotel du lac idée cadeau noël noël noël 2025 restaurant shopping de noël

Publié le 11 décembre à 08h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

shopping de Noël 2025

Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.

cadeau commerce decathlon besancon idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 10 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets de Noël de la biscuiterie Mistral. 

biscuit biscuiterie mistral cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 9 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une sortie spectacle ou concert à offrir avec NG Productions.

cadeau commerce concerts idée cadeau noël ng productions noël noël 2025 shopping de noël spectacle
Publié le 8 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Baud Pâtisserie cuisinier traiteur cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 pâtisserie shopping de noël
Publié le 7 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un bon cadeau pour deux personnes au restaurant Loiseau du Temps à Besançon.

cadeau commerce idée cadeau noël loiseau du temps noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 6 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin. 

cadeau cheminée commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 5 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Bezac Kdo avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon.

bezac fidélité bezac kdo cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 ocab office du commerce besancon shopping de noël
Publié le 4 décembre à 08h00 par Macommune.info
Malbuisson
Loisirs

Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l’Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel**** Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson.

bien-être cadeau idée cadeau noël les rives sauvages massage noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 3 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : L’Orchidée à la boutique Fnac Lego® de La Galerie Chateaufarine

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à la boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine.

cadeau centre commercial centre commercial chateaufarine décoration idée cadeau noël jouet lego noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 2 décembre à 08h00 par Macommune.info

Economie

Besançon
Economie

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

cadeau commerce hotel du lac idée cadeau noël noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 11 décembre à 08h00 par Macommune.info
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Grand Besançon Métropole : vers la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône 2026-2030… C’est quoi ?

VIDÉO • Les collectivités partenaires s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la valorisation touristique de la vallée du Doubs. Il sera proposé en conseil communuataire de Grand Besançon Métropole (GBM) jeudi 11 décembre 2025, d'autoriser la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône (CRR) 2026-2030 entre les 8 EPCI* partenaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Voies navigables de France. Cette décision marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2020. Selon Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge du Tourisme, cette signature “va permettre de passer à présent à la mise en œuvre du plan d’actions”.

benoît vuillemin slow tourisme tourisme
Publié le 10 décembre à 18h00 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici défend l’indépendance de la Cour des comptes pour sa dernière audition à l’Assemblée

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a vigoureusement défendu l'indépendance de celle-ci, "ni pouvoir ni contre-pouvoir", pour sa dernière audition mardi 9 décembre devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, consacrée au pacte Dutreil.

cour des comptes pierre moscovici
Publié le 10 décembre à 09h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie

Redressement d’ACI : une semaine supplémentaire avant la décision, incertitudes pour Fralsen et les autres filiales du Grand Besançon

Le tribunal de commerce de Lyon a étudié mardi 9 décembre 2025 la situation du groupe industriel ACI (comptant Fralsen à Besançon, SV Industries et Vissal à Saint-Vit), actuellement en redressement judiciaire. Le jugement, initialement attendu, a été reporté au 16 décembre, offrant un délai supplémentaire d’une semaine à l’entreprise et à sa direction.

aci emploi entreprise fralsen redressement judiciaire tribunal de commerce
Publié le 10 décembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.

cadeau commerce decathlon besancon idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 10 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Besançon : pour ses trois ans, le café-librairie l’Interstice lance Les Entrelignes, une “AMAP” de livres

À l’occasion de son troisième anniversaire, le café-librairie l’Interstice, situé à Besançon, annonce ce mardi 9 décembre le lancement d’une "AMAP"* littéraire baptisée "les Entrelignes". Inspirée du modèle agricole, cette formule propose aux lecteurs et lectrices de soutenir la structure tout en recevant une sélection de livres issus de maisons d’édition indépendantes.

amap anniversaire l'interstice lecture librairie livre
Publié le 9 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie

Les couleurs qui ne fanent jamais : l’art floral de Laura Duprez

C'est l'histoire d'un virage à 180 degrés pour arriver dans les fleurs séchées. Après avoir fait une licence de Sciences du langage à Besançon, Laura Duprez rêvait de devenir fleuriste. Elle travaille dans différentes boutiques de la ville et de la région, avant de décider de se mettre à son compte cet été 2025 pour créer des bouquets durables. Mauves et Merveilles, c’est le nom de son entreprise.

commerce fleur
Publié le 9 décembre à 15h43 par Macommune.info
France
Economie

Virements bancaires bloqués plusieurs jours à Noël, on vous explique pourquoi

Noël tombant cette année un jeudi, les virements interbancaires classiques (lorsque la personne qui effectue le virement et celle qui le reçoit n’ont pas leur compte dans la même banque) ne seront pas exécutés pendant plusieurs jours. Les virements seront possible mais le transfert d’argent ne sera effectif qu’à partir du 29 décembre 2025. Une situation normale mais à prévoir puisqu’elle pourrait notamment retarder le versement de votre salaire… 

banque salaire virement
Publié le 9 décembre à 10h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets de Noël de la biscuiterie Mistral. 

biscuit biscuiterie mistral cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 9 décembre à 08h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Economie Société

“Énergie moins chère ensemble” : une offre énergétique négociée par l’UFC Que choisir

Jusqu’au 20 décembre 2025, il est possible de bénéficier de l’offre énergétique négociée par l’UFC que Choisir dans le cadre de la campagne "Énergie moins chère ensemble". Zoom sur ce dispositif avec Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon.

électricité énergie ufc que choisir
Publié le 8 décembre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Economie

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une sortie spectacle ou concert à offrir avec NG Productions.

cadeau commerce concerts idée cadeau noël ng productions noël noël 2025 shopping de noël spectacle
Publié le 8 décembre à 08h00 par Macommune.info

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Sondage

 7.59
couvert
le 11/12 à 09h00
Vent
0.73 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
95 %
 