Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.

Cet article est une publicité financée par Decathlon.

Idéal pour les parties en famille ou entre amis, la cible électronique ED310 est un cadeau idéal à glisser sous le sapin ! Conçues pour débuter, elle offre un panel de 20 jeux différents et permet un rangement optimal grâce à ses portes à clapet. Offrez un Noël ludique avec ce jeu de fléchettes électroniques affiché à 34,99€.

Voici un avis de nos clients satisfaits :

"Petit fils enchanté et belles parties en famille ou avec les copains, à l'intérieur comme à l'extérieur, on s'amuse, on rigole. Pratique à emporter. Génial".

Disponible en magasin ou à la commande.

Infos pratiques