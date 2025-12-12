Vendredi 12 Décembre 2025
Chalezeule
Economie

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

Publié le 12/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 10/12/2025 - 09:08

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

© Le Criollo
© Le Criollo
1/2 - © Le Criollo
2/2 - © Le Criollo

Cet article est une publicité financée par Le Criollo.

Pour les amateurs de chocolat, un coffret uniquement de ganaches avec des chocolats d’origine d’exception sélectionnés avec soin pour leurs saveurs inégalées.

Laissez-vous emporter en Amérique latine, depuis le Honduras jusqu’au fin fond du Brésil pour un voyage tout en douceur.

© Le Criollo

Infos pratiques

  • L’entreprise Le Criollo
  • L’adresse 1 rue du murgelot 25220 Chalezeule
  • Le tel 03 81 40 07 23
  • Site internet : www.lecriollo.com
  • Horaires d’ouvertures du lundi au samedi 9h-19h et les dimanches 14 et 21/12. Présent dans la galerie de Chateaufarine jusqu'au 24/12.

© maCommune.info

cadeau chocolat idée cadeau noël le criollo noël noël 2025 shopping de noël

Publié le 12 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
shopping de Noël 2025

Besançon
Economie

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

cadeau commerce hotel du lac idée cadeau noël noël noël 2025 restaurant restaurant du fromage shopping de noël
Publié le 11 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.

cadeau commerce decathlon besancon idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 10 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets de Noël de la biscuiterie Mistral. 

biscuit biscuiterie mistral cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 9 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une sortie spectacle ou concert à offrir avec NG Productions.

cadeau commerce concerts idée cadeau noël ng productions noël noël 2025 shopping de noël spectacle
Publié le 8 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Baud Pâtisserie cuisinier traiteur cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 pâtisserie shopping de noël
Publié le 7 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un bon cadeau pour deux personnes au restaurant Loiseau du Temps à Besançon.

cadeau commerce idée cadeau noël loiseau du temps noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 6 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin. 

cadeau cheminée commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 5 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Bezac Kdo avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon.

bezac fidélité bezac kdo cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 ocab office du commerce besancon shopping de noël
Publié le 4 décembre à 08h00 par Macommune.info
Malbuisson
Loisirs

Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l’Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel**** Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson.

bien-être cadeau idée cadeau noël les rives sauvages massage noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 3 décembre à 08h00 par Macommune.info

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Budget primitif 2026 : la Bourgogne-Franche-Comté maintient le cap malgré l’incertitude nationale

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté s’est réuni en session plénière les 11 et 12 décembre 2025 pour voter le budget primitif 2026, d’un montant de 1,967 milliard d’euros, dont 1,535 milliard d’euros sont dédiés au financement des politiques publiques, soit près de 80 % du budget régional.

budget jerome durain region bourgogne franche-comte
Publié le 11 décembre à 17h15 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Insee – Bourgogne Franche-Comté : la clientèle étrangère, moteur de la fréquentation touristique cet été

Entre avril et septembre 2025, la fréquentation touristique en Bourgogne-Franche-Comté progresse de 2,9 %, soit 235.000 nuitées supplémentaires par rapport à l'année précédente. Selon l’Insee, la région retrouve ainsi son niveau record de 2023, après une saison 2024 en retrait. Au total, 4,7 millions de touristes ont généré 8,4 millions de nuitées dans les hébergements collectifs régionaux.

insee tourisme
Publié le 11 décembre à 16h45 par Alexane
Besançon
Economie

Avec Reckless, la Bisontine Lily propose “des bijoux qui ne nous font pas disparaître”

Depuis le 3 novembre 2025, Lily s’est lancée dans la confection de bijoux alternatifs, inclusifs et faits mains réalisés à Besançon. Un choix notamment motivé par des raisons de santé qui l’ont poussée à repenser sa manière de travailler. Avec Reckless, la Bisontine propose aujourd’hui des bijoux audacieux qui "laissent exister la femme".

bijoux commerce besancon fait main
Publié le 11 décembre à 12h01 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Vie locale

Règlement local de publicité : après l’enquête publique, les afficheurs bisontins redoutent un couperet

VIDÉO • L’enquête publique sur le futur Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du Grand Besançon Métropole (GBM) s’est achevée le 3 octobre 2025, avant la remise, le 30 octobre, d’un rapport assorti de cinq recommandations. Le texte doit désormais être soumis au vote communautaire jeudi 11 décembre 2025, étape décisive pour l’ensemble des acteurs de la publicité extérieure du territoire. Les entreprises locales, dont Médiavenue, expriment une forte inquiétude quant aux conséquences économiques du futur règlement.

afcm environnement Grand Besançon Métropole jean-pierre lejong mediavenue publicité reglement local de publicite intercommunal rlpi
Publié le 11 décembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

cadeau commerce hotel du lac idée cadeau noël noël noël 2025 restaurant restaurant du fromage shopping de noël
Publié le 11 décembre à 08h00 par Macommune.info
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Grand Besançon Métropole : vers la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône 2026-2030… C’est quoi ?

VIDÉO • Les collectivités partenaires s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la valorisation touristique de la vallée du Doubs. Il sera proposé en conseil communuataire de Grand Besançon Métropole (GBM) jeudi 11 décembre 2025, d'autoriser la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône (CRR) 2026-2030 entre les 8 EPCI* partenaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Voies navigables de France. Cette décision marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2020. Selon Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge du Tourisme, cette signature “va permettre de passer à présent à la mise en œuvre du plan d’actions”.

benoît vuillemin slow tourisme tourisme
Publié le 10 décembre à 18h00 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici défend l’indépendance de la Cour des comptes pour sa dernière audition à l’Assemblée

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a vigoureusement défendu l'indépendance de celle-ci, "ni pouvoir ni contre-pouvoir", pour sa dernière audition mardi 9 décembre devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, consacrée au pacte Dutreil.

cour des comptes pierre moscovici
Publié le 10 décembre à 09h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie

Redressement d’ACI : une semaine supplémentaire avant la décision, incertitudes pour Fralsen et les autres filiales du Grand Besançon

Le tribunal de commerce de Lyon a étudié mardi 9 décembre 2025 la situation du groupe industriel ACI (comptant Fralsen à Besançon, SV Industries et Vissal à Saint-Vit), actuellement en redressement judiciaire. Le jugement, initialement attendu, a été reporté au 16 décembre, offrant un délai supplémentaire d’une semaine à l’entreprise et à sa direction.

aci emploi entreprise fralsen redressement judiciaire tribunal de commerce
Publié le 10 décembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cible électronique ED310, une idée cadeau proposée par Decathlon.

cadeau commerce decathlon besancon idée cadeau noël noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 10 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Besançon : pour ses trois ans, le café-librairie l’Interstice lance Les Entrelignes, une “AMAP” de livres

À l’occasion de son troisième anniversaire, le café-librairie l’Interstice, situé à Besançon, annonce ce mardi 9 décembre le lancement d’une "AMAP"* littéraire baptisée "les Entrelignes". Inspirée du modèle agricole, cette formule propose aux lecteurs et lectrices de soutenir la structure tout en recevant une sélection de livres issus de maisons d’édition indépendantes.

amap anniversaire l'interstice lecture librairie livre
Publié le 9 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie

Les couleurs qui ne fanent jamais : l’art floral de Laura Duprez

C'est l'histoire d'un virage à 180 degrés pour arriver dans les fleurs séchées. Après avoir fait une licence de Sciences du langage à Besançon, Laura Duprez rêvait de devenir fleuriste. Elle travaille dans différentes boutiques de la ville et de la région, avant de décider de se mettre à son compte cet été 2025 pour créer des bouquets durables. Mauves et Merveilles, c’est le nom de son entreprise.

commerce fleur
Publié le 9 décembre à 15h43 par Macommune.info

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
