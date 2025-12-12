Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

Cet article est une publicité financée par Le Criollo.

Pour les amateurs de chocolat, un coffret uniquement de ganaches avec des chocolats d’origine d’exception sélectionnés avec soin pour leurs saveurs inégalées.

Laissez-vous emporter en Amérique latine, depuis le Honduras jusqu’au fin fond du Brésil pour un voyage tout en douceur.

Infos pratiques