Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets de Noël de la biscuiterie Mistral.

Cet article est une publicité financée par la biscuiterie Mistral.

Coffrets de Noël : l’incontournable des fêtes de fin d’année !

Succombez au charme de nos coffrets emblématiques bleu nuit, sublimés d’un ruban doré. À l’intérieur, un assortiment de nos madeleines iconiques et moelleuses, symbole de notre savoir-faire gourmand. Pensés comme de véritables cadeaux de Noël, ces coffrets allient élégance, générosité et gourmandise — à offrir ou à s’offrir pour savourer les petits et grands plaisirs de la saison.

Coffrets de Noël à partir de 11,90€.

Infos pratiques