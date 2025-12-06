Samedi 6 Décembre 2025
Besançon
Economie

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps

Publié le 06/12/2025
Mis à jour le 17/11/2025 - 15:42

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un bon cadeau pour deux personnes au restaurant Loiseau du Temps à Besançon.

Cet article est une publicité financée par Loiseau du Temps.

Célébrez le terroir de la Franche-Comté en offrant à Noël un repas pour deux personnes hors boissons d'une valeur de 140€ au restaurant Loiseau du Temps (2 apéritifs coupe de crémant offerts) comprenant :

  • entrée
  • plat
  • fromage
  • dessert

Sur réservation en précisant le numéro de votre bon uniquement. Valable au déjeuner et diner (hors samedis, veilles et jours fériés) au restaurant Loiseau du Temps à Besançon. Prix : 140€.

"Loiseau du Temps", dont le nom évoque le savoir-faire horloger de Besançon (appelée la Cité du Temps), se situe au rez-de-chaussée du superbe édifice classé, appelé "Le Conservatoire". Trônant place de la Révolution, et bordé par le Doubs, ce bâtiment fut successivement un ancien grenier à blé, une école d’horlogerie, et enfin le conservatoire régional. Nos équipes aiment cette cuisine bistrotière et gourmande, focalisée sur le produit. Dans sa cuisine, il célèbre et marie les terroirs de Franche-Comté, dont il a sélectionné les meilleurs producteurs locaux.

Infos pratiques

  • Loiseau du Temps
  • Place de la Révolution - 25000 Besançon
  • 03 81 48 64 05
  • www.bernard-loiseau.com
  • Horaires d’ouvertures : Ouvert du mardi au samedi :
  • Déjeuner : de 12h00 à 13h30
  • Dîner : de 19h15 à 21h00

