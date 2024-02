SIA 2024 : l’agriculture en Bourgogne Franche-Comté est “aussi forte que la filière auto”

Comme chaque année, la Région Bourgogne - Franche-Comté élit domicile temporaire le Salon international de l’agriculture à Paris pendant neuf jours dans le but de promouvoir les produits, les producteurs et éleveurs de son territoire. C’est dans le pavillon 3 mardi 27 février 2024 que nous avons rencontré Christian Morel, vice-président de la Région en charge de l’agriculture, de la viticulture et de l’agroalimentaire.

Dans le pavillon 3 du Salon de l’agriculture, dédié aux produits et saveurs de France, la Région Bourgogne - Franche-Comté est particulièrement visible avec sa couleur jaune moutarde, son bar à fromage, son bistrot et son marché. Autour d’elle, gravitent les dizaines de stands de producteurs de vins, salaisons, fromages, miel, glaces, spiritueux et autres spécialités du terroir, où les visiteurs étaient nombreux à découvrir ou redécouvrir ce qui fait la renommée de la région ce mardi.

Dans le pavillon 1, dédié à l’élevage et ses filières bovins, ovins, porcins et caprins, mais aussi aux concours, la Région n’est pas en reste. Sur son stand jaune en hauteur "Ma Région Memeuh", la Bourgogne Franche-Comté promeut le "mieux manger, manger français : des viandes et des fromages de qualité". Au programme : photobooth et informations sur les filières et le savoir-faire.

En Bourgogne - Franche-Comté, la filière agricole et ses 45.000 emplois, est "aussi forte que la filière automobile", comme nous le confirme Christian Morel dans notre interview en vidéo ci-contre.