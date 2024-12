SMCI récompensée au prix national 2024 de l’Art urbain dans les territoires pour son programme Génius

”Ce prix est le fruit du travail collectif de toute une équipe, et c'est avec une immense gratitude que nous remercions les différents intervenants au projet immobilier qui ont rendu ce moment possible”, déclare Fabrice Jeannot, président du groupe SMCI, ”leur expertise et leur passion pour l'urbanisme durable ont été essentielles à la concrétisation de cette vision commune”, ajoute-t-il.

Véritables monolithes urbains

Le projet Génius, c’est cet ensemble, dont l’architecture, signé Silvio d’Ascia, appelle le regard en passant près de l’écoquartier Viotte à Besançon. L’idée de cet aménagement était de conserver la mémoire du lieu et de réinterpréter l’architecture des Halles Sernam, présentes historiquement sur le site. Architecturalement parlant, le programme Génius est un jeu de volumes des toitures aux pentes variées. Des façades, rythmées par un jeu de loggias et de balcons en alternance, se confondent pour créer un ensemble rappelant le patrimoine de la ville.

Une nouvelle résidence services intergénérationnelle ouvre bientôt à Besançon… SMCI, promoteur immobilier à Besançon, et l’ADMR du Doubs, association de référence de l’aide à la personne, annoncent dans un communiqué de ce mois d’octobre 2024 l’ouverture d’une résidence services intergénérationnelle au sein du complexe résidentiel ”Genius”, situé à côté de la gare Viotte, pour début 2025.

Véritables monolithes urbains, les volumes sont intégralement revêtus de tuiles à aspect plat, qui présentent un léger galbe. Le prolongement de la couverture, qui vient comme une seconde peau en façade, apporte une touche contemporaine avec un matériau traditionnel, la terre cuite.

”Ensemble, nous poursuivons notre engagement pour des villes, bourgs et villages où il fait bon vivre, où l'innovation et la durabilité sont au service du bien-être de chacun” conclut le président de SMCI, ”nous croyons fermement qu'il est possible de transformer nos espaces de vie pour les rendre plus accueillants, plus verts et plus solidaires.”

Les six lauréats du prix national d’Art urbain 2024 :

Toni Di Martino, maire de Bagnolet (93), Anne Durant et Philippe Tirot, architectes

Fabrice Jeannot, président de SMCI Éditeur immobilier à Besançon

Sébastien Eugène, maire de Chateau Thierry (02)

Carole Hervagault, maire adjointe en charge de la Culture de Rubelles (77) et Arnaud Pautigny, présidente de la société Geoterre

Laure Meriaud, architecte associée, présidente d’Atelier 2/3/4 Architecture Urbanisme Paysage et Cécilia Gross, architecte associée, directrice d’Atelier 2/3/4 Architecture Urbanisme Paysage à Saint-Denis (93)

Yves Devillaines, maire de Saint-Didier-sur-Beaujeu (69), Jean-Michel Morey, maire de Les Ardillats (69) et François Peyrard, mandataire et cofondateur de Nouveaux Récits.

Infos +

SMCI avait déjà reçu le prix arturbain.fr en 2022 dans la catégorie "Respect de l’environnement" pour son projet expérimental sur l’ancien site horloger Kelton, dont l’objectif était de revaloriser cet ensemble industriel à des fins environnementales.