Soins dans l’Arc jurassien franco-suisse : une baisse du nombre de médecins du côté français

Dans le cadre d’un cycle de travail sur la santé, l’Observatoire statistique transfrontalier de l'Arc jurassien (OSTAJ) a publié le 27 février 2024 une nouvelle étude consacrée à l’offre de soins sur le territoire. Les chiffres reflètent particulièrement des tendances démographiques et structurelles différentes de part et d'autre de la frontière.

Selon les données, fin 2022, près de 13.000 professionnels de santé exercent dans l’Arc jurassien, dont plus de la moitié sont des spécialistes. Bien que la présence de la médecine de proximité (médecins généralistes et pédiatres) corresponde aux tendances nationales, une disparité d'offre est observée, surtout dans les régions montagneuses et moins peuplées.

L'âge moyen des médecins de proximité est élevé, avec une proportion significative de professionnels âgés de 65 ans et plus. La part croissante de médecins formés à l’étranger contribue à atténuer la pénurie de médecins qui touche particulièrement les zones périphériques. Au cours des 10 dernières années, le nombre de médecins de proximité a augmenté de 1,6 % dans l’Arc jurassien suisse, mais a diminué de 1,2 % par an côté français.

Répartition divergente des cabinets dentaires et des pharmacies entre les deux versants de l’Arc jurassien

Au 1er janvier 2023, l’Arc jurassien franco-suisse compte 1.410 dentistes en exercice libéral.

Côté français, le département du Doubs se distingue avec une densité plus élevée de 5,1 dentistes pour 10.000 habitants, tandis que le Jura présente la densité la plus modérée, enregistrant 3,8 dentistes pour 10 000 habitants.

Côté suisse, les cantons les mieux pourvus sont ceux de Berne et de Vaud, tandis que le canton du Jura souffre d'une densité plus faible, totalisant seulement 2,7 cabinets pour 10.000 habitants. De même, le canton de Neuchâtel affiche une densité notable de 4,1 cabinets pour 10.000 habitants.

En ce qui concerne les officines pharmaceutiques, leur distribution dans l'Arc jurassien français est plus homogène, tandis que côté suisse, elle se concentre majoritairement dans les centres urbains.

Infrastructures hospitalières et de soins

L'Arc jurassien comprend 54 hôpitaux et cliniques côté français et 67 côté suisse. Cela représente un total de 14.000 lits hospitaliers sur 230 sites géographiques. On compte également 580 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont 100 EHPAD dans la partie française (la moitié dans le seul département du Jura), et 480 établissements médico-sociaux sur le versant suisse avec une capacité d’accueil de 25.200 places.

