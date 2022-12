Statue de Victor Hugo : la maire de Besançon porte plainte après avoir été menacée sur les réseaux sociaux

Dans le contexte de la restauration de la statue de Victor Hugo, œuvre de l’artiste sénégalais Ousmane Sow, située esplanade des Droits de l’Homme à Besançon, de nombreux propos haineux, racistes et violents ont été tenus notamment sur les réseaux sociaux. Conformément à l’article 40 du Code de Procédure Pénale, la maire de Besançon Anne Vignot a signalé ce jeudi 15 décembre à Etienne Manteaux, procureur de la République, plus d’une centaine de ces messages.

De plus, Anne Vignot explique dans son communiqué avoir reçu sur ses comptes Facebook et Twitter des messages privés dont le contenu était "particulièrement violent et menaçant pour mon intégrité physique, ce qui m’a amené à porter plainte directement auprès du procureur de la République contre les auteurs de différents messages, toujours sur le fondement du Code de Procédure Pénale (articles 40 alinéa 1 et 85)."

Ces deux procédures s’ajoutent à la plainte déjà déposée par la Ville à l’encontre des individus soupçonnés d’avoir vandalisés la statue en cours de restauration et d’avoir revendiqué cet acte au nom d’une idéologie raciste et xénophobe, le suprémacisme blanc.

Pour la maire, "il est impensable de laisser se répandre sans réagir des propos d’une telle violence, d’une telle haine. Tenir des propos racistes est illégal et puni par la loi. C’est le respect des uns et des autres et des valeurs de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » qui nous permet de faire République et de vivre ensemble."