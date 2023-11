Transidentités en médecine générale : un formation à destination des soignants à Besançon

Que ce soit du fait de la transphobie, du refus de soin, du manque de formation des soignants, ou de la rareté de l’offre de soin pour les transitions médicales, l'association dénonce le fait que "les personnes trans se retrouvent très souvent exclues du système de santé".

Un rapport transmis au gouvernement fait le constat d’un "non-recours ou d’un recours trop tardif aux soins, même primaires, du fait d’un accueil souvent inadapté et parfois discriminant (mégenrage, questions déplacées, refus de prises en charge)" (IGAS, 2022).

Une première régionale

Pour essayer de ramener vers le soin ces patients oubliés des formations médicales et du système de santé, l’association Transcende propose aux professionnels de santé intéressés et en particulier aux médecins généralistes une journée de formation consacrée à l’accueil et à la prise en charge des personnes transgenres, intitulée "Transidentités en médecine générale".

Cette formation, qui "est une première dans la région" précise l'association, sera animée par des médecins ayant une expertise reconnue dans l’accueil et le suivi des personnes trans et par des patients-experts membres de l'association. Trois axes seront proposés : les transidentités, les spécificités de la consultation et les parcours de transitions médicales.

La formation aura lieu le vendredi 15 décembre 2023 au Petit Kursaal de Besançon.

