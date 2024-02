Trois établissements sanitaires et médico-sociaux du Grand Besançon certifiés par la Haute autorité de santé

Cette évaluation a lieu tous les quatre ans et concerne tous les établissements de santé qu’ils soient publics ou privés. Les centres d’Avanne, Bellevaux et des Tilleroyes ont été certifiés, apprend-on mercredi 7 février 2024.

Pour bénéficier de la certification, il convient de respecter des critères définis dans le manuel de référence des bonnes pratiques (élaboré par la HAS) qui comporte 3 chapitres : le patient, les équipes de soins et l’établissement et sa gouvernance.

Suite à cette visite de certification entre mai et juillet 2023, la HAS a certifié le centre de long séjour Bellevaux avec la mention "Haute qualité de soins", le meilleur résultat possible avec un score record atteignant plus de 99% de satisfaction aux 131 critères du manuel de certification. Cette certification est délivrée pour une durée de quatre ans et place Bellevaux au plus haut degré de satisfaction de la certification.

Le Centre Jacques Weinman d’Avanne et les Tilleroyes ont également été certifiés avec des scores atteignant respectivement 95% et 93%.

"Ces résultats remarquables témoignent de l’engagement de l’ensemble des professionnels des établissements, en confirmant l’excellence du travail effectué au quotidien dans un contexte pourtant difficile, marqué par une sortie de crise sanitaire sans précédent", tiennent à souligner la Direction.

Des établissements distingués pour leur bientraitance et de la bienveillance

Avec des scores très élevés dans les trois chapitres, atteignant même les 100% sur les deux premiers pour le CLS Bellevaux, les experts ont souhaité mettre en exergue dans leurs conclusions "le fort investissement des établissements dans la lutte contre la maltraitance et son pendant avec le développement de la bientraitance et de la bienveillance, l’inscription dans une filière gériatrique de territoire, le respect de l’intimité et de la dignité, la réflexion éthique inscrite de longue date dans les pratiques , les nombreuses actions en faveur du maintien de l’autonomie, la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, le travail en pluridisciplinarité, ou encore la prise en compte de l’expérience patient, ainsi que la démarche environnementale en matière de développement durable", nous précise-t-on.

Les structures ont également pris note d’améliorer les points relevés, tels que le dossier patient informatisé, l’utilisation du dossier médical partagé ou encore des messageries sécurisées de santé.