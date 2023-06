Un nouveau centre de rééquilibrage alimentaire ouvre à Besançon

Si elle a choisi de devenir coach et d’ouvrir un centre de rééquilibrage alimentaire Dietplus à Besançon c’est en partie parce que Vanessa se dit convaincue par la méthode qu’elle a elle-même testée et approuvée.

À Dole, elle a suivi ce protocole qui lui a permis de perdre huit kilos. Séduite par "leur façon de travailler" et par cette expérience réussie, Vanessa apprend que la marque souhaite s’implanter à Besançon. Une aubaine pour cette commerciale qui a toujours eu envie de monter son propre projet. Elle décide alors de devenir coach dans cette entreprise "à taille humaine" pour à son tour "apporter du bien-être aux clients".

"Je suis passée par là"

Pour elle qui aime le contact client, Vanessa a l’avantage de savoir gérer l’angoisse de ceux qui ont peur de ne pas y arriver. "Je sais de quoi je parle puisque moi aussi je suis passée par là" nous explique la coach. Une crédibilité qui lui permet d’aborder sereinement les entretiens.

Dans ses locaux de 42 mètres carré, Vanessa reçoit les clients dans un premier temps dans son bureau pour effectuer un bilan de 45 minutes. La coach nous explique qu’il s’agit d’une discussion sur "les habitudes alimentaires et le quotidien de la personne afin d’établir un protocole comprenant un plan alimentaire élaboré en fonction du mode de vie du client".

Les clients ressortent également avec des conseils et des compléments alimentaires "français et répondant aux normes européennes" qu’il est possible de se procurer directement dans la partie magasin du centre.

"Maigrir ce n’est que de l’alimentation"

Le suivi de la perte de poids est hebdomadaire "avec mesures et pesées pour visualiser les progrès". Une phase de stabilisation est ensuite prévue afin de conserver de bonnes habitudes.

Vanessa nous explique également qu’elle peut "fournir quelques conseils en terme d’activités physiques", mais qu’elle ne peut, en revanche pas, se substituer aux coachs sportifs en fournissant par exemple un programme complet d’activités physiques.

Les personnes qui viennent la voir sont généralement envoyées par leur médecin ou alors il s’agit d’une démarche individuelle. Il y a "ceux qui veulent simplement perdent quelques kilos avant l’été" et puis ceux "qui vont s’engager dans une démarche plus longue de perte de poids".

Contrairement aux idées reçues, le centre s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes. D’ailleurs, "ils perdent souvent plus vite que les femmes" nous confie Vanessa avant d’ajouter que ce sont souvent des couples qui viennent la voir, "cela permet de s’entraider".

L’ouverture du centre est prévu ce lundi 12 juin dès 9h30.

Dietplus Besançon