Une nouvelle plateforme de guidage robotisée pour les neurochirurgiens du CHU de Besançon

Les ONG Bloom et foodwatch viennent de publier ce 29 octobre le compte rendu de leur dossier intitulé "Du poison dans le poisson. Chronique d’un scandale de santé publique". Selon ce rapport, l’une des dix substances les plus préoccupantes au monde selon l’Organisation mondiale de la santé, le mercure, serait présente dans 100% des boîtes de thon achetées en France et ailleurs en Europe.