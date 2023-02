Une semaine de sensibilisation pour comprendre l'endométriose en Bourgogne Franche-Comté

À l’occasion de la 19e semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose, qui se déroule du 6 au 11 mars 2023, la filière EndoBFC sensibilise le grand public à cette pathologie gynécologique chronique au moyen de stands d'informations et divers événements sur toute la région.

L’endométriose est une pathologie gynécologique chronique qui se caractérise par la présence de muqueuse utérine en dehors de l’utérus. On estime qu’une femme sur dix en âge de procréer est atteinte d’endométriose : 30 à 40% de ces femmes sont confrontées à des problèmes de fertilité.

Malgré cette forte prévalence, il faut en moyenne 8 à 10 ans pour qu'un diagnostic soit posé, période pendant laquelle la maladie se développe et s'aggrave. Les douleurs pelviennes sont l’un des principaux symptômes qu’il ne faut pas banaliser. Dans ses formes les plus sévères, l'endométriose est source de douleurs quotidiennes importantes et de troubles associés. Les femmes qui souffrent d’une forme sévère peuvent avoir recours à plusieurs procédures chirurgicales au cours de leur vie.

Optimiser la prise en charge des patientes

Regroupant les établissements publics, privés, médecins libéraux, paramédicaux et associations de patientes de la région, EndoBFC a été créée en 2022 à la suite de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose. Le principal objectif de cette filière vise à optimiser la prise en charge des patientes souffrant d'endométriose en Bourgogne Franche-Comté, en favorisant leur accès aux soins et en organisant leur parcours de soins auprès des différents professionnels et au sein des centres de compétences de la région.

Outre cet enjeu de soins, la filière EndoBFC a pour mission la formation des professionnels impliqués dans la prise en charge de l'endométriose, la recherche clinique et fondamentale ainsi qu’une mission de communication auprès des patientes, des professionnels de santé? et des institutions gouvernementales.

Pour comprendre l’endométriose, EndoBFC propose tout au long de la semaine des évènements pour sensibiliser le public.

En Franche-Comté :

Lundi 6 mars : 10 h00-16h30 Stands d’informations Polyclinique de Franche-Comté à Besançon

Mardi 7 mars : 9h30-16h30 Stands d’informations CHU Minjoz de Besançon

Mercredi 8 mars : 10h00-16h30 Stands d’informations Hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans

Vendredi 10 mars : Conférence 18 h30 « Endométriose et douleur » - à la Maison des Familles de Besançon. Accueil à 18h00 – Entrée libre

Samedi 11 mars : Défi sportif : Escalade de 13h30 à 14h30 à Entre-temps-escalade-Besançon (Inscription obligatoire : contact@endo-bfc.fr).

Mardi 14 mars : Echange « vivre avec l’endométriose, sortir du tabou » avec le club Innerweel – Dr Delapparent - Maison du peuple - à Belfort – Entrée libre

En Bourgogne :