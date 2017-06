Anna Romano, candidate FN sur la première circonscription du Doubs

Carte d'identité d'Anna Romano Nom : Romano Prénom : Anna

Situation personnelle : mariée - 3 enfants

Date de naissance : 3 juillet 1947 (69 ans)

Profession : Retraitée de salariés et de l'Artisanat

Mandats (précédents et actuels) : Aucun

Étiquette politique : FN

Suppléant : Christel Hudry, 50 ans, Collaboratrice de groupe d'élus

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Anna Romano : Étant mère et grand-mère je ne voulais pas laisser cette France tel qu'elle est aujourd'hui à mes enfants, mes petits enfants ainsi qu'à toute notre jeunesse. Cette jeunesse qui sera l'Avenir de la France et dont la France devrait être fière. Beaucoup de jeunes se sentent abandonnés, aussi bien les diplômés que ceux qui n'ont aucun diplôme.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Anna Romano : Je défendrai les emplois, la proximité de nos entreprises Agricoles, Commerçants, Artisans, Indépendants et Industrielles peu importe le lieu où elles se trouvent. ( 1er dossier le RSI ). Je défendrai la Santé des Français, le maintien des écoles dans notre ruralité ainsi que tous les services publics. Je défendrai le pouvoir d'achat des salariés, des PME, TPE, retraités, handicapés et des malades par une baisse des Impôts et des cotisations. Je défendrai la démocratie, l'ordre, la sécurité et éradiquer la menace islamiste. Bref défendre la France et la protéger !

Pourquoi voter pour vous ?

Anna Romano : Depuis plus de 40 ans, la droite, la gauche réunies avec le centre n'ont pas écouté la parole du peuple qui travaille et demande le respect. Ma devise est : Travailler pour vivre OUI, travailler pour mourir NON ! Si je suis élue, je serai une députée déterminée à défendre le peuple d'où je viens.

SUIVRE ANNA ROMANO

Pas de réseau social ni de site internet

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS D'ANNA ROMANO

Aucune date n'est prévue, je réponds personnellement à tous ceux qui prennent contact avec moi par courrier, par mail où par téléphone. N'ayant pas les mêmes moyens que certains candidats, je travaille depuis chez moi