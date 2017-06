Dans le cadre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques, la Ville de Besançon organise pour la deuxième année consécutive, une campagne d'information et de prévention "grand public" sur les piqûres de tiques pour sensibiliser les Bisontins aux bonnes pratiques à adopter lors d'activités "nature".

Les tiques sont des parasites qui se trouvent partout et se nourrissent du sang d'animaux ou d'êtres humains. Elles sont vectrices de nombreuses pathologies humaines et animales. C'est pourquoi la Ville, dans le cadre de ses missions d'informations et de prévention en santé publique, souhaite communiquer sur le sujet.

Distribution de tire-tiques et explications…

Ce matin, dans la forêt de Chailluz, un stand accueillait les promeneurs et visiteurs avec des documents informatifs et des tire-tique. Et pour les élèves de l'école Viotte, la responsable de l'Ecole de la Forêt, Sandra Reynaud, ainsi qu'Anne Vignot, adjointe au maire déléguée au développement durable, l'environnement, le cadre de vie et la transition énergétique et de Cyril Devesa, adjoint délégué à la santé, l'hygiène et à la prévention sanitaire, ont donné des conseils, expliqué l'utilisation d'un tire-tique, les risques suite à une piqûre de tique, etc. Très attentifs et intéressés, le jeune public a pu poser des questions pertinentes, se rassurer et confier leurs expériences avec les tiques comme Emmy, 7 ans. (Témoignage en vidéo).

Comment ôter une tique ?

La Ville de Besançon distribue des tire-tique aux enfants. Pendant l'explication, une élève pose la question piège : "Y a-t-il un autre moyen de retirer une tique ?". Si plusieurs techniques existent, le tire-tique semble la meilleure et la moins risquée. "Il ne faut utiliser qu'un tire-tique : sans alcool, sans ether, sans produit ni aucun autre procédé pour éviter de faire dégorger l'animal dans le corps", insiste Jean-Paul Grosbois, forestier, dans l'assistance.