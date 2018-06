Greffes rénales : en Bourgogne Franche-Comté, des délais plus longs que dans d'autres régions...

En Bourgogne-Franche-Comté, les délais médians avant une transplantation diffèrent d’un centre à l’autre, c'est ce révèle l'association de patients Renaloo. Ainsi, au plan statistique, un patient inscrit à Besançon devra attendre 8 mois de plus que s’il avait été inscrit à Dijon. Ces délais diffèrent également entre les régions : le patient de Dijon attend par exemple un an de plus que s’il avait été inscrit en Bretagne. En outre, ces délais médians s’allongent toujours plus : + 11,3 mois entre 2013 et 2016 à Besançon et + 8,9 mois à Dijon.

À l’échelle nationale, Dijon fait partie des 12 centres dont les durées d’attente sont comprises entre 18 mois et 2 ans et demi. Besançon se situe parmi les 12 autres centres moins favorisés, dont les délais sont compris entre 2,5 et 4,5 ans. Une répartition des greffons qui "ne respecte pas les principes inscrits dans la loi" Selon la loi française, les règles de répartition des greffons doivent assurer l’équité parmi les patients. Mais, dans les faits, la situation est tout autre. Ces règles contribuent au maintien des iniquités, en permettant notamment à l’établissement où est réalisé le prélèvement de conserver un des deux reins pour le greffer localement. Ainsi, un seul des deux reins prélevés sur chaque donneur décédé est mis en commun au niveau national entre l’ensemble des patients en attente (ils étaient 17 700 en 2016). Le second rein est "sanctuarisé" et sa répartition ne se fait qu’entre les quelques centaines de patients inscrits dans l’établissement. Ce système dit du "rein local" date de l’époque de France Transplant, dans les années 70, et vise à garantir l’activité des équipes de greffe, indépendamment des besoins des patients. Il déroge ainsi à toutes les attributions prioritaires, y compris aux priorités nationales. À l’heure actuelle, 46 % des reins prélevés en France sont attribués localement. Le résultat : des délais d’accès à la greffe très différents selon les centres. Près de 25 ans après la loi de bioéthique de 1994, qui affirmait que « Les règles de répartition et d’attribution de ces greffons doivent respecter les principes d’équité, l’éthique médicale et viser l’amélioration de la qualité des soins », l’équité d’accès à la greffe rénale n’est toujours pas assurée. Renaloo : après les constats, l’action "Les inégalités d’accès à la greffe ne pourront que s’accentuer tant que sera maintenu le principe du rein local", indique l'association. Afin de faire évoluer cette situation d’autant plus inacceptable que les associations de patients sont toujours exclues des travaux relatifs aux évolutions des règles de répartition, conduits par l’Agence de la biomédecine et auxquels seules les équipes de greffe sont associées, Renaloo a formulé dans le cadre des Etats Généraux de la bioéthique une série de propositions, notamment celle de préciser dans la loi que le principe d’équité pour l’attribution des greffons doit s’inscrire au niveau national. L’association a saisi le Défenseur des Droits et alerté la Ministre des Solidarités et de la Santé ainsi que le Comité consultatif national d’éthique sur le sujet. À l’occasion de ce 22 juin 2018, journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, "il est plus que jamais essentiel d’en appeler à la générosité et à la solidarité des donneurs. Mais il est aussi nécessaire de leur garantir, ainsi qu’aux patients en attente de greffe, que ce don précieux sera distribué de manière à la fois équitable et irréprochable", affirme Renaloo.