Laurent Croizier, candidat sur la première circonscription du Doubs

Carte d'identité de Laurent Croizier Nom : Croizier

Prénom : Laurent

Situation personnelle : Marié, deux enfants

Date de naissance : 29 janvier 1975 (42 ans)

Profession : Professeur des écoles

Mandats (précédents et actuels) : Conseiller municipal et conseiller communautaire du Grand Besançon depuis 2014

Étiquette politique : Modem - Soutien président Macron

Suppléant : Jean-paul Michaud, 55 ans, chef d’entreprise, Maire de Thoraise, parrain d’Emmanuel Macron, vice-Président de l’agglomération du Grand Besançon.

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Laurent Croizier : Le rôle du député est d'écrire la loi, de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de porter la voix de son territoire, d'en être le porte-parole. Pour cela, il faut bien le connaître.

J'ai déclaré ma candidature aux élections législatives sur la 1re circonscription du Doubs il y a plus de quatre mois désormais. Quatre mois, qui viennent renforcer trois ans de forte présence auprès des habitants de Besançon et du Grand Besançon. J'ai rencontré plus d'une centaine d'acteurs économiques ou associatifs qui m'ont permis de faire plus d'une centaine de propositions pour la ville de Besançon et les villages de la circonscription.

On ne se découvre pas un investissement local pendant une élection. La proximité, c'est ma marque de fabrique et je crois parfaitement représenter le renouvellement des visages, des méthodes et des pratiques politiques encouragé par Emmanuel Macron. Je veux permettre ce renouveau qui s’affranchit des barrières partisanes, promouvoir la conception de l’action politique à laquelle je crois, efficace, pragmatique, rassembleuse et connectée à la réalité de ce que vivent les habitants.

Il est temps de remettre la politique et les politiciens à la place qui devrait être la leur, aux côtés de ceux qui agissent, ceux qui entreprennent, ceux qui façonnent nos villes et nos villages.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Laurent Croizier : Je suis candidat soutien d'Emmanuel Macron. Je porte le projet présidentiel dont la philosophe correspond aux idées que j'ai toujours portées. Il me semble avant toute chose que les élus ne peuvent demander des changements aux Français et s'en exempter systématiquement. Moraliser la vie politique me semble un préalable indispensable.

Ensuite, constatons que depuis plus de trente ans, nous ne parvenons pas à résoudre le problème du chômage et de la dette. Le projet que je défends propose une politique d'emploi et d'investissement en direction des jeunes générations. L'éducation et la culture sont la condition de notre cohésion nationale. Libérons les contraintes pour les entreprises pour faciliter la création d'emploi, valorisons l'esprit d'initiative et le travail tout en étant solidaire avec les plus fragiles.Je crois en une société française ouverte qui se donne pour ambition de redonner de l’espoir à sa jeunesse et d'envisager la révolution numérique et la transition écologique comme de nouvelles opportunités.

Mes priorités:

MORALISER LA VIE POLITIQUE il convient de montrer qu'il y a une nouvelle génération d'élu pour qui l'éthique et la morale ne sont ni négociables ni facultatives. Nous devons restaurer la confiance des citoyens et la crédibilité de la parole politique: auditer les pratiques parlementaires, supprimer la réserve parlementaire et la réallouer au profit de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), aligner le régime de retraites des parlementaires sur le régime général, instaurer un contrôle strict sur pièces justificatives comme dans n'importe quelle entreprise ou administration l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), exiger un casier judiciaire vierge comme condition pour effectuer ou poursuivre un mandat, instaurer le non-cumul des mandats dans le temps, reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé.

CREER DES EMPLOIS Simplifier le droit du travail et les contraintes administratives des entreprises, réduire les charges, supprimer le RSI

POUVOIR D’ACHAT Réduire les cotisations sociales des salariés, des indépendants et des fonctionnaires, Supprimer la taxe d’habitation pour 80% des Français, rétablir les exonérations sur les heures supplémentaires, revaloriser la prime d’activité de 100€ par mois

AGRICULTURE Créer un fond de modernisation des exploitations pour que les agriculteurs vivent de leur travail

RETRAITE Conforter notre système de protection sociale en uniformisant les régimes de retraite et en préservant l’âge de départ à la retraite

SOLIDARITE Accompagner ceux qui en ont le plus besoin en augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) de 100 € par mois

ASSURANCE CHÔMAGE Élargir l’assurance chômage à tous les salariés, entrepreneurs, agriculteurs, indépendants

ÉCOLE Donner la priorité à l’école primaire. Limiter à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire d’éducation. Rétablir les classes bi-langues et européennes au collège.

FORMATION Invetir dans un plan de formation en direction des chômeurs, développer l'apprentissage y compris pour les niveaux supérieurs

SAINTE Lutter contre les déserts médicaux en créant des zones franches médicales pour favoriser l’installation de professions médicales dans les petites communes

SÉCURITÉ Recruter 10 000 policiers, gendarmes et militaires supplémentaires et appliquer la tolérance zéro pour la sécurité de nos concitoyens

LOGEMENT Investir pour la jeunesse en construisant 80 000 logements pour les jeunes

ÉCOLOGIE / ENVIRONNEMENT Engager la transition énergétique en rénovant 1 million de logements mal isolés d’ici 2022, Rendre obligatoire l’approvisionnement des cantines publiques en produits issus des circuits courts

RURALITE Garantir l’égalité des territoires (service public, accès aux soins médicaux, accès au numérique, accès au transport), préserver le foncier agricole

EUROPE Défendre les intérêts de la France en relançant une Europe ambitieuse

NUMÉRIQUE / COMMUNICATION Déployer Internet Très Haut Débit partout en France et combler les zones blanches de téléphonie mobile

Pourquoi voter pour vous ?

J'ai porté le projet d'Emmanuel Macron durant l'élection présidentielle, il convient désormais d'élire des députés qui porteront ce projet avec pragmatisme, exigence, mais également avec lucidité. A ce projet, j'ajoute mon expérience, mes propositions et ma méthode. Durant les trois dernières années, la proximité fut ma démarche, l'écoute ma méthode et l'engagement auprès des habitants mon quotidien.

Je serai le député qui agit, non pas à votre place, mais avec vous. Je vous proposerai de participer directement à mon action au travers de dispositifs de participation citoyenne (conseil de circonscription, permanences directement dans les quartiers et les communes, portail internet).

Mon suppléant, Jean-Paul Michaud, chef d'entreprise, Maire de la commune de Thoraise et Vice-Président de l'agglomération du Grand Besançon sera un relai important dans ces dispositifs. Nous travaillerons en complémentarité. On ne construira pas la France de demain avec les élus du passé ou des candidats hors-sol sans aucun investissement dans nos quartiers ou nos communes.

Mon investissement auprès du monde de l'entreprise et des acteurs du numérique, dans le domaine sportif et associatif, auprès des maires des communes rurales et mon activité professionnelle sur l'ensemble de la 1re circonscription me permettent à la fois d'avoir cette connaissance précise des difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais aussi de saisir les enjeux qui seront ceux de demain.

Je serai ce député bâtisseur pragmatique qui sera à la fois porte-parole et défenseur de notre territoire. Nous avons aujourd'hui besoin de renouveler les visages, les méthodes et les pratiques politiques. Je souhaite proposer ce renouveau. Je vous demande de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble nous soyons les acteurs du changement.

SUIVRE LAURENT CROIZIER

Facebook : Laurent Croizier

Twitter : @laurentcroizier

Site internet ou blog : http://www.laurentcroizier.fr/

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LAURENT CROIZIER

Réunion publique à la mairie de Boussière, jeudi 8 juin 2017 à 20 heures.