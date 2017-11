Meurtre d'Alexia Daval : un nouvel appel à témoins est lancé

Le mercredi 1er novembre 2017, le procureur de la République de Vesoul a indiqué que le corps brûlé retrouvé lundi dans un bois près de Gray est bien celui d'Alexia Daval, la joggeuse disparue le samedi 28 octobre 2017 alors qu'elle faisait son jogging.

Si l'ADN a parlé, l'autopsie doit être pratiquée ce jeudi 2 novembre 2017 à Besançon, mais les résultats ne seront pas dévoilés afin de ne pas entraver le travail des enquêteurs.

Ce mardi 31 octobre 2017, une centaine de gendarmes ont été mobilisés. Selon les gendarmes la scène de crime a été "gelée" grâce notamment au ratissage de la zone et à trois drones de la gendarmerie qui ont pris des clichés et des vidéos afin d'identifier des éléments comme des traces qui ne seraient pas visibles directement par l'homme au sol.

Nouvel appel à témoins

On sait que le ou les auteurs du crime sont revenus sur les lieux à plusieurs reprises dans le bois de Velt, là où le corps a été déposé puis brûlé peut-être avec des hydrocarbures avant d'être recouvert par des branchages. Des allers-et-venus qui ont peut-être attiré l'attention de passants dans le secteur. Le parquet invite à signaler "tout fait suspect constaté, dans les environs de Gray et de la forêt de Velet-Esmoulin, durant le week-end des 28 et 29 octobre", pouvant donner lieu à un signalement.