"Nuits debout devant les abattoirs" : rassemblement pacifiste et anti-spéciste à Besançon

L’association française antispéciste 269Life Libération Animale organise la nuit du 26 septembre 2017 un événement international reprenant le concept citoyen des "Nuits Debout" pour le transposer devant les abattoirs afin d’attirer l’attention de l’opinion publique sur le sort que nous réservons aux animaux et susciter une réflexion sur le statut de ces derniers. "Les Nuits Debout devant les abattoirs" devrait mobiliser cette année 800 militants du monde entier qui ont répondu à l’appel lancé par l'association française et devraient être répartis sur 65 lieux (abattoirs privés et publics) dans plusieurs pays du monde : France, Nouvelle-Calédonie, Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, Espagne, Canada, États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Chypre, Suède et d’autres à venir.

Comment va se dérouler "Nuit debout devant les abattoirs" ?

"Chaque soir, des millions d'animaux entassés dans des camions entament leur dernier voyage vers la mort, ils sont conduits dans les bouveries des abattoirs et attendent la fin de leur existence misérable dans la peur jusqu'au lendemain matin où ils seront abattus dès l’aube", explique l'association anti-spéciste. "Nous allons les veiller durant toute une nuit. Ces veillées nocturnes et solidaires seront statiques et silencieuses", ajoute-t-elle. Elles se dérouleront du mardi soir 26 septembre 18 heures / jusqu'au mercredi 27 septembre 5 heures du matin (heure d'ouverture des abattoirs).

Des prises de paroles seront organisées sur place ainsi que des moments de recueillement avec des bougies. Chaque lieu rassemblera un nombre variable de participants : l'association compte de 100 participants (pour les abattoirs situés à proximité des grosses villes) à 15 participants dans les coins plus reculés.

Infos +