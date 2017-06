"Radio Sud orpheline" : son fondateur Hamid Hakkar est décédé

Arrivé en France en 1964 de son Aurès natal en Algérie, Hamid Hakkar a rejoint avec sa famille les habitants des Founottes dite la cité de l'Escale à Besançon. Très tôt, il prend conscience des conditions de vie des siens dans cette cité transit à l'écart de la vie citadine. Après quelques années de travail en usine, il devient syndicaliste sans concession chez Model. En parallèle, il s'investit avec un petit groupe du quartier (Amor le cinéaste, Lazhar le médecin, Kamel l'éducateur, Dom, Brigitte, Simone, Hassen, Rachid, Moha, etc.) et crée une association l'Association sportive et culturelle de l'Escale (ASCE) en 1981. La culture et le sport envahissent le quartier avec des concerts (Hubert Felix Thiéfaine, Djamel Hallam…), des projections de films grâce à un ciné-club (les doigts dans la tête, Sacco et Vanzetti), des matchs de football avec la fameuse équipe de foot de l'Escale, une commission féminine (soutien scolaire, alphabétisation, voyages…) et une commission environnement (plantation d'arbres dans la cité, nettoyages du quartier par les habitants…).

"Chaque idée, chaque innovation pour permettre le brassage culturel et les échanges ne lui échappait"

Le 11 janvier 1983, avec le prêt d'un émetteur de Radio25 (actuellement Radio Bip), Hamid Hakkar, depuis le salon de son appartement, créé la première émission de Radio Sud "radio différentes et complémentaire" et ça marche. C'est un succès, des personnalités de toutes cultures approuvent ce projet et contribue à le faire exister. Les démarches sont entreprises et le 2 février 1984, un avis favorable d'émettre est accord par le CSA. Radio Sud ouvre ses ondes sur le monde en émettant via des associations portugaises, antillaises, algériennes, espagnoles, sénégalaises et chiliennes. Il va, par ce biais, se consacrer exclusivement à créer des événements marquants la vie locale bisontine comme l'accueil de la Marche des beures, "les semaines contre le racisme", semaine "Français, immigrés vivre ensemble", les concerts de Cheb Khaled, Carte de Séjour, Cheb Bilal, les Franco-Med… Chaque idée, chaque innovation pour permettre le brassage culturel et les échanges (écoles, lycées, stagiaires au CLA…) ne lui échappait. De nombreuses personnalités culturelles, associatives et politiques se sont exprimées sur les ondes de Radio Sud. Son but : améliorer toujours et toujours le "Vivre ensemble". De par son parcours, il a impulsé autour de lui beaucoup de vocations, notamment chez ses frères et sœurs et ses jeunes bénévoles à Radio Sud.

Aujourd'hui, Radio Sud orpheline, poursuivra son œuvre grâce à l'implication fidèle des bénévoles.

Un dernier hommage lui sera rendu vendredi 2 juin à 13 h 30 à la Mosquée Souna de Saint Claude à Besançon, suivi de l'inhumation au cimetière St Claude.

Texte : Radio Sud Besançon