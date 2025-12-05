Vendredi 5 Décembre 2025
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Publié le 05/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 24/11/2025 - 17:35

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin. 

© Leroy Merlin
© Leroy Merlin
1/2 - © Leroy Merlin
2/2 - © Leroy Merlin

Cet article est une publicité financée par la Leroy Merlin.

Cheminée électrique murale Lounge médium blanche

Alliez élégance et confort avec la cheminée électrique murale Lounge Médium Blanche 82 cm Chemin’Arte. Coloris blanc, effet flamme.

Tarif : 319€

Infos pratiques

  • Leroy Merlin Besançon
  • ZAC Chateaufarine, rue Guillaume Apollinaire, 25000 BESANCON
  • 03.81.41.71.00
  • site leroymerlin.fr
  • Ouvert du lundi au samedi 9h-20h, le dimanche 9h-18h, cour des matériaux du lundi au samedi 7h-19h , dimanche 9h-14h

© maCommune.info

cadeau cheminée commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 shopping de noël

Publié le 5 décembre à 08h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

shopping de Noël 2025

Economie

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
