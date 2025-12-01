Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les idées cadeaux du Dino-Zoo !

Cet article est une publicité financée par Dino-Zoo.

Et si cette année, vous glissiez un peu de Préhistoire sous le sapin ?

Offrez un cadeau qui fera rugir de plaisir petits et grands :

Des entrées au Parc Dino-Zoo pour une aventure en famille,

Des bons cadeaux pour se faire plaisir en toute liberté,

Un Pass Annuel pour profiter du parc en illimité pendant 365 jours !

Une idée originale, nature et pleine d’émotions à vivre ensemble...

Pour savoir plus : www.dino-zoo.com

