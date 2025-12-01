Lundi 1 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Loisirs

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo

Publié le 01/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 18/11/2025 - 09:20

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les idées cadeaux du Dino-Zoo !

© Dino-Zoo
© Dino-Zoo
© Dino-Zoo
© Dino-Zoo
1/4 - © Dino-Zoo
2/4 - © Dino-Zoo
3/4 - © Dino-Zoo
4/4 - © Dino-Zoo

Cet article est une publicité financée par Dino-Zoo.

Et si cette année, vous glissiez un peu de Préhistoire sous le sapin ?

Offrez un cadeau qui fera rugir de plaisir petits et grands :

  • Des entrées au Parc Dino-Zoo pour une aventure en famille,
  • Des bons cadeaux pour se faire plaisir en toute liberté,
  • Un Pass Annuel pour profiter du parc en illimité pendant 365 jours !

Une idée originale, nature et pleine d’émotions à vivre ensemble...

© Dino-Zoo

Infos pratiques

  • Parc Dino-Zoo
  • 1, rue de la Préhistoire – 25620 Charbonnières-les-Sapins
  • 03 81 59 29 20
  • Site internet : www.dino-zoo.com

©

Publié le 1 décembre à 08h00 par Macommune.info
