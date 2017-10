Université de Franche-Comté : dans le quotidien des étudiants en situation de handicap…

Des portes trop étroites, des salles de cours non équipées de boucles auditives, des escaliers pour accéder aux salles, etc. Les étudiants et les enseignants en situation de handicap doivent réaliser des parcours semés d'embuches malgré des efforts et des aménagements réalisés ces dernières années. Ce mercredi, quelques étudiants valides se sont déplacés pendant près de trois heures en fauteuil roulant dans l'enceinte du campus de la Bouloie. De la Maison de l'Etudiant, en passant par l'esplanade du restaurant universitaire, ils se sont rendus sur les terrains de sport de la section Staps pour faire un match de rugby fauteuil. Durant le parcours, les personnes valides ont véritablement découvert les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap ont à faire au quotidien...

Comment les personnes en situation de handicap peuvent-elles circuler dans l'Université de Franche-Comté ?

Pendant que des étudiants découvraient la vie en fauteuil roulant, dans le cadre de cette journée de travail, Cyril Billod et Aiman Dilou, tous les deux vice-présidents Étudiants, ont reçu des acteurs tels que des experts d'associations en Franche-Comté, des représentants du CROUS, de la Ville de Besançon et du Grand Besançon, du Rectorat et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

L'objectif est de "coordonner et communiquer sur les actions dans le secteur", précise Cyril Billod, et se poser la question de "comment les personnes en situation de handicap peuvent-elles circuler dans l'Université de Franche-Comté".

"Un vrai dynamisme depuis 5 ans"

Avant que la loi sur l'accessibilité ne soit promulguée en France, l'Université de Franche-Comté avait pris les devants. D'une part, il y a une vingtaine d'années, le directeur du patrimoine de l'université avait une réflexion sur l'accessibilité. D'autre part, "depuis 5 ans, il y a une réelle évolution, un vrai dynamisme qui ont été constatés par des étudiants en situation de handicap", souligne Cyril Billod.

De prochains aménagements ?

Oui, les prochains aménagements déjà budgétés pourraient être installés d'ici ces sept prochaines années tels que :

Le rehaussement de certaines portes,

Le revêtement de certains sols,

D'autres ascenseurs,

Des dénivelés qui n'excèdent pas 4%

Etc.

Pour Aiman Dilou, il s'agit d'"aider l'étudiant à vivre sa vie d'étudiant".

Des aménagements pas forcément connus des personnes en situation de handicap…

L'un des vice-présidents, Aiman Dilou, précise que des aménagements réalisés depuis un certain temps ne sont pas utilisés par les personnes concernées. Par exemple, un parking à la Fac de Droit réservé aux personnes à mobilité réduite est quasiment vide en permanence. Pourquoi ? "Il n'y a pas de signalisation, donc les personnes ne sont pas au courant", observe-t-il. C'est le cas pour quelques autres points d'accès qui pourraient faciliter le quotidien des étudiants et des enseignants qui en ont besoin.

L'installation d'une signalétique fait donc partie des prochains projets.