Vous ne savez pas pour qui voter dimanche entre Fannette Charvier et Barbara Romagnan ?

Leurs motivations respectives :

Barbara Romagnan :

"Ma motivation n’a pas changé depuis 2012 : ces cinq années m’ont permis de m’engager sur des textes de loi - égalité professionnelle, transition énergétique, loi renseignement, loi travail - mais aussi sur le temps long, en tant que rapporteure de la commission d’enquête sur la réduction du temps de travail ou de la mission d’information sur la faisabilité du démantèlement des infrastructures nucléaires.

J’ai conduit ces travaux en veillant à conserver mon indépendance et en cohérence avec les engagements pris auprès des citoyen.ne.s. Le travail de la majorité durant le mandat a parfois laissé un sentiment d’inachevé, voire un goût amer - je pense au CICE ou à la loi travail, et bien sûr à la déchéance de nationalité. À l’inverse, d’autres textes auraient dû aller plus loin : c’est le cas de la loi de séparation des activités bancaires ou de l’asile. Enfin, en tant que parlementaires, nous avons aussi, je crois, un devoir de vigilance en direction des libertés publiques : les prolongations successives de l’état d’urgence nous le rappellent, et j’entends continuer à manifester ma circonspection sur ce sujet."

Découvrez ou redécouvrez le programme de Barbara Romagnan en CLIQUANT ICI.

Législatives dans le Doubs : nos cinq questions à Barbara Romagnan from maCommune.info on Vimeo.

Fannette Charvier :

"Je me présente aux élections législatives pour pouvoir donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron, et soutenir le projet qui est le nôtre. Je veux par la même occasion défendre toujours les valeurs du mouvement : le progrès, l'émancipation, la bienveillance. Plus de jeunes, plus de femmes, plus de personnes issues de la société civile, plus proches des préoccupations quotidiennes des Français : une Assemblée nationale renouvelée et soumise à une transparence nouvelle, permettra de réconcilier les Français avec leurs élus."

Découvrez ou redécouvrez le programme de Fannette Charvier en CLIQUANT ICI.

Législatives 2017 : nos 5 questions à Fannette Charvier... from maCommune.info on Vimeo.