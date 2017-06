Carte d'identité de Fannette Charvier Nom : CHARVIER

Prénom : Fannette

Situation personnelle : en couple, sans enfant

Date de naissance : 31 décembre 1984 (32 ans)

Profession : Salariée de l'Assurance Maladie

Étiquette politique : En Marche!

Suppléant : Arnaud Grosperrin, 39 ans, professeur et maire de Roset-Fluans

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Fannette Charvier : Je me présente aux élections législatives pour pouvoir donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron, et soutenir le projet qui est le nôtre. Je veux par la même occasion défendre toujours les valeurs du mouvement : le progrès, l'émancipation, la bienveillance. Plus de jeunes, plus de femmes, plus de personnes issues de la société civile, plus proches des préoccupations quotidiennes des Français : une Assemblée nationale renouvelée et soumise à une transparence nouvelle, permettra de réconcilier les Français avec leurs élus.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Fannette Charvier : La première des priorités sera la formation, particulièrement la valorisation des filières techniques avec la mise en place d'un pré-apprentissage et une meilleure définition des programmes et de l'organisation des formations techniques en lien avec les entreprises.

Je me battrai également pour l'éducation : aujourd'hui, certaines zones ne bénéficient pas du classement en REP alors même qu'elles doivent répondre à des problématiques identiques. Il est essentiel que ces zones, identifiées, puissent bénéficier de la mesure limitant à 12 le nombre d'élèves par classe en CP et CE1 : c'est le cas du groupe scolaire Fourier.

Je soutiendrai également le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, dont nous réorganiserons l'activité pour plus de présence sur le terrain, ce qui permettra de répondre efficacement aux problématiques de sécurité : les incivilités, le trafic de drogue, les cambriolages, qui touchent autant nos villes que nos villages.

Enfin, je militerai activement pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Cela commence par une vraie volonté de viser l'égalité salariale. Mais c'est aussi une égalité entre les femmes : avec un vrai congé maternité pour toutes, y compris les indépendantes, les commerçantes, les libérales. Il sera de plus impératif de développer en nombre suffisant des modes de garde adaptés pour que le congé parental, pris par les femmes dans 95% des cas, redevienne un vrai choix.

Pourquoi voter pour vous ?

Fannette Charvier : Parce que je suis la seule de la circonscription à avoir la confiance du Président Emmanuel Macron : j'ai été investie par En Marche le 11 mai dernier. Je représenterai objectivement les électeurs, car comme eux, je suis issue de la société civile, je comprends leurs attentes et leurs espoirs. Je me lance aujourd'hui en politique par conviction et pour l'intérêt général, et non par volonté d'en faire ma profession. Je continuerai d'être à l'écoute des citoyens de la circonscription, notamment au travers des comités locaux où chacune et chacun peut librement venir discuter, échanger, autour de thématiques de société et ainsi, apporter sa pierre à l'édifice démocratique.

