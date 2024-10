Accrobranche Angry Birds, Halloween, shopping… Il y a du nouveau aux Passages Pasteur à Besançon !

PUBLI-INFO • À l’occasion des vacances de la Toussaint, le centre commercial Les Passages Pasteur organise de nombreuses animations pour toute la famille avec notamment un accrobranche Angry Birds et la rencontre avec la mascotte Red, un photocall pour Halloween et bien sûr un max de shopping dans 15 magasins de la galerie !

Deux parcours accrobranche Angry Birds

Du 21 au 26 octobre 2024, Les Passages Pasteur proposent une animation accrobranche Angry Birds pour les enfants au coeur de la galerie. Deux parcours surveillés par un animateur accueilleront les jeunes aventuriers mesurant entre 1,10m et 1,50m. Ils pourront réaliser les parcours de Red et Chuck.

Et ce n’est pas tout : les mercredi 23 et samedi 26 octobre, vous pourrez rencontrer Red dans la galerie !

Accrobranche Angry Bird :

Du 21 au 26 octobre 2024

De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Animation gratuite

Un photocall pour Halloween

Puisque Halloween tombe pendant les vacances de la Toussaint, Les Passages Pasteur vous proposent de vous prendre en photo dans un photocall spécial sur le thème ”El dia de les muertos”. Déguisements et maquillages sont fortement conseillés pour immortaliser votre moment !

Animation gratuite

Ouverture exceptionnelle le 11 novembre !

Les Passages Pasteur ouvriront exceptionnellement lundi 11 novembre, jour férié. L’occasion de profiter de son temps libre pour commencer les cadeaux et autres emplettes à l’approche des fêtes de fin d’année. Prêt-à-porter pour petits et grands, chaussures, maquillage, lunettes, bibelots, service traiteurs et pourquoi pas un abonnement dans la salle de sport… La galerie est pleine d’idées cadeaux !

La galerie sera ouverte de 10h à 18h.

Les enseignes actuellement ouvertes aux Passages Pasteur : Basic Fit, Bershka, Cover, Footlocker, Kiko, Krys, La chaise longue, Mango, Miss Cookies, Monoprix, New Yorker (nouveau !), Poulaillon, Spartoo, Starbucks (nouveau !), et les casiers distributeurs Chocolats Hirsinger et Au terroir bisontin.

Mini bibliothèque à votre service

Une petit pause pour mieux repartir ? Les Passages Pasteur mettent à disposition de leurs client(e)s une mini bibliothèque avec des livres pour les jeunes et les moins jeunes.

À noter que les ouvrages peuvent être consultés sur place et doivent rester dans l’espace repos.

Les passages Pasteurs vous prêtent un parapluie !

Le saviez-vous ? Les Passages Pasteur vous prêtent un parapluie en échange d’une pièce d’identité pour votre shopping en toute tranquillité dans les rues du centre-ville de Besançon. Il suffit d’en faire la demande auprès du poste de contrôle de sécurité.

Infos pratiques