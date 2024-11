À Métabief, les 10 et 11 octobre 2024, les 14 représentants des six pays alpins (France, Autriche, Slovénie, Italie, Allemagne et Suisse) du projet européen Interreg BeyondSnow, dont le Syndicat mixte du Mont d'Or - Station de Métabief, se sont réunis pour leur réunion semestriel. Le projet BeyondSnow a pour but d'aider les destinations de moyenne montagne à relever les défis posés par le changement climatique.