Cocon, l’art de prendre son temps

QUOI DE 9 ? • Depuis maintenant 2 ans, le centre de bien-être Cocon Flottaison a ouvert ses portes à Beure. Ses créateurs, Céline Clauss et Raphaël Dupont, le qualifient de ‘‘véritable bulle de sérénité’’ à 2 minutes de Besançon. Cette bulle représente pour eux ‘‘une solution innovante de bien-être’’ qui se déploie autour de deux prestations. Celles-ci peuvent être regroupées (le Combo) créant ainsi une véritable parenthèse de relaxation.

Les deux créateurs de ce cocon poursuivent en expliquant que, pour se relaxer dans ce cocon, « vous venez comme vous êtes, tout est fourni : serviette, shampoing, gel douche, sèche-cheveux, crèmes, lisseur … Une boisson est offerte après toute prestation dans un salon cosy et cocooning pour rester encore un peu dans sa bulle avant de repartir ».

Le combo ultime pour une relaxation totale : le duo détente massage + flottaison

Une offre complète pour un maximum de détente

L’alliance parfaite d’un massage puis d’une flottaison en isolation sensorielle

Relâchez toutes les tensions du corps, puis laissez l’esprit flotter

Une véritable parenthèse de bien-être pour tous ceux qui ont besoin de déconnecter.

Durée du massage 30min, 45min ou 1h + 1h de flottaison

110€, 120€ ou 130€

L’expérience insolite : la flottaison en isolation sensorielle

À la découverte de l’apesanteur : eau très riche en sel d’Epsom pour flotter sans aucun effort

Sel d’Epsom aux nombreuses vertus : anti-inflammatoire et relaxant

Isolation sensorielle : salle isolée du bruit, possibilité de se mettre dans le noir pour isoler le cerveau le plus possible de toutes les perturbations extérieures afin de plonger dans un état de relaxation profonde

PS : Vous n’êtes pas obligés de fermer le cocon ou d’éteindre la lumière !

Bienfaits scientifiquement prouvés : Diminution du stress et de l’anxiété Amélioration du sommeil Diminution des douleurs chroniques Stimulation de la créativité Récupération physique



Une heure entière de déconnexion du quotidien, pour un moment hors du temps

75€ la séance unique

Tarif dégressif à partir de 3 flottaisons achetées (dès 198€, soit 66€ la flottaison)

Le classique de la détente : le massage

Personnalisé et sur mesure

De bien-être ou de récupération sportive

Masseuses expérimentées qui savent s’adapter aux besoins et tensions de chacun

Chaque massage est unique, tout comme chaque individu est unique !

Possibilité de massages en duo sur demande, pour partager un moment cocooning à deux

30min, 45min ou 1 heure

45€, 60€ ou 70€

Bons cadeaux : offrez plus qu’un cadeau, offrez du bien-être à vos proches

Facile, rapide et original

Un cadeau unique pour prendre soin de vos proches

Valables un an

Disponibles pour toutes nos prestations

Tarifs avantageux pour les combos ou pour l’achat de plusieurs prestations

Achats en ligne 24h/24 - 7j/7, en quelques clics seulement

Bons cadeaux directement dans votre boîte mail, imprimables à la maison (idéal pour les retardataires !) ou récupérables en boutique

Témoignage client

« Je ressors d'un combo massage et séance flottaison grâce à un bon cadeau de mon mari. Je reviendrai tellement cela fait un bien fou ! Un moment de déconnexion sans montre, sans téléphone juste avec soi-même à faire le point, à se détendre et souffler. Je recommanderai à mon entourage tellement c'est bénéfique. Merci à vous, je suis sereine et ressourcée. » Charline

Infos pratiques :

Cocon Flottaison

15 route de Lyon 25720 Beure (parking, places réservées)

Téléphone : 09.78.80.03.24

Site internet, cliquez ici

Bons cadeaux, cliquez ici

Ouvert même le dimanche !

Horaires :

Lundi 9h30 - 21h30

Mardi : Fermeture

Mercredi : 9h30-20h00

Jeudi : 9h30-20h00

Vendredi : 9h30-21h30

Samedi : 9h30-20h00

Dimanche : 9h30-18h30

Sur les réseaux sociaux :