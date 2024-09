Deux semaines pour s'informer sur la santé mentale

À l’occasion du plus grand évènement agricole d’Europe qui se tiendra les 6, 7 et 8 septembre 2024 à Mamirolle où plus de 100.000 visiteurs sont attendus, l’Association des dermatologues de Franche-Comté (Asfoder) et À fleur de peau seront présentes dans le village de la Mutualité santé agricole (MSA). Objectif : faire de la prévention solaire auprès de l’une des professions les plus touchées par les cancers de la peau.