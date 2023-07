Distribution alimentaire : des animations sportives à petits prix à Besançon

Premier constat national : l'analyse des besoins sociaux en sport en 2022 ressort le manque d’activité physique et l’excès de sédentarité de la population. La pratique d’activités physiques et sportives actuelle est largement inférieure aux recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et l’environnement et du travail (ANSES). En Bourgogne Franche-Comté, l’inactivité physique est responsable de la prévalence de nombreux cas de surcharge pondérale, de surpoids et d’obésité, en particulier chez les jeunes.

Le CCAS, allié de la distribution alimentaire

Au cours du 1er semestre 2023 plus de 2.500 familles représentant plus de 6.000 personnes se sont présentées chaque semaine à l’une des 21 distributions alimentaires proposées à Besançon par les associations partenaires de la charte municipale de l’aide alimentaire (Banque alimentaire, Croix rouge, Restos du cœur, Secours populaire, Montrapon Distribution Alimentaire, les uns pour les autres, le diaconat, Croq’Soleils, Ozanam St Claude, Potages et papotages).

La présence d’équipes du CCAS auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire au cours de l’été est motivée par plusieurs objectifs :

l’aide alimentaire par une enquête ciblée. Interroger et mieux identifier les freins à l’exercice et à la pratique sportive.

Présenter les dispositifs d’aides et d’accompagnement favorisant l’exercice physique et

la pratique sportive.

Plusieurs activités proposées

De nombreuses activités physiques et sportives sont proposées par les services municipaux en accès libre et gratuit : Vital Eté, animations pieds d’immeubles, tarifs sociaux auprès des centres nautiques...La présence du CCAS et de ses partenaires auprès des ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire a également pour objectifs de mobiliser les familles vers la fréquentation de ces structures.

Pour mener à bien cette campagne, le CCAS, la Banque Alimentaire et les associations de la charte municipale de l’aide alimentaire sont accompagnées par les services de la Ville de Besançon, principalement la Direction des sports, la Direction hygiène santé, le Comité régional olympique et sportif (CROS) la Maison sport-santé du Centre d’Optimisation de la Performance sportive (COPS 25), le département du Doubs (Direction Sports et Culture), La Délégation régionale ou encore Académique à la jeunesse à l’engagement et aux sports (DRAJES).

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Les 17 et 25 juillet de 13h00 à 16h00 aux Restaurants du cœur rue Belin (Planoise).

Les 1er et 4 août de 10h00 à 17 h00 devant les locaux de l’espace associatif au 17 rue Haag dans le quartier de Montrapon (pour les distributions des quartiers de Palente, Clairs soleils, Battant, Saint Claude et Montrapon).

Le 7 août de 13h30 à 16h30 devant les locaux de la distribution alimentaire Grette St Ferjeux, au 30 rue du Général Brûlard.

Les 8 et 11 août de 10h30 à 15h00 aux Restaurants du cœur de Chalezeule.

Info +

La dernière enquête menée en 2020 par l’institut national de la jeunesse et l’éducation populaire (INJEP) sur les pratiques physiques et sportives révèle que le genre, l’âge, le niveau de vie conditionnent la pratique sportive. Les trois quarts des personnes les plus aisées pratiquent une activité sportive, contre un peu plus de la moitié des plus modestes.