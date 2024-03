Élections européennes : Jean-Philippe Allenbach inscrit sur la liste du "Parti fédéraliste européen"

"Étant fondateur et ancien président du Parti fédéraliste qui avait pour slogan -"Pour une France fédérale dans une Europe fédérale"-, avec alors son siège national à Besançon, ma démarche s'inscrit parfaitement dans la ligne de mes convictions fédéralistes européennes et de ma condamnation du "primitivisme nationaliste ", car l'Europe du -"chacun pour soi"-, c'est l'Europe de l’échec pour tous", affirme Jean-Philippe Allenbach.

Et de poursuivre : "Aujourd’hui, on cogite tous azimuts pour savoir comment mettre en place une véritable défense autonome européenne, condition sine qua non de notre sécurité en Europe. A cet égard, force est de reconnaître que les fédéralistes européens avaient bien raison quand sous leur impulsion fut signé en 1952 un traité instituant entre les six pays fondateurs de l’Europe une -"Communauté européenne de défense"- (CED). Projet alors malheureusement rejeté par la France suite à l'opposition (déjà) des "souverainistes" du moment (gaullistes, communistes…)", regrette-t-il.

Enfin, Jean-Philippe Allenbach s’inquiète de l’avenir de l’Europe :"Face à la menace militaire russe, aux incertitudes sur l'avenir de l'OTAN, ainsi qu'aux attaques à répétition contre son identité historique et culturelle, la seule solution pour l'Europe est dans une union toujours plus forte entre ses membres et certainement pas dans le repli nationaliste. Bref, dans la constitution de ces "Etats-Unis d’Europe"- que réclamait déjà le grand Victor Hugo".