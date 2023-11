Fonds européens agricoles en BFC : 13 député(e)s saisissent en urgence le ministre de l’Agriculture

Dans un communiqué du 28 novembre 2023, pas moins de 13 député(e)s de Bourgogne Franche-Comté (Renaissance, Modem et Horizons) se réunissent pour dénoncer le ”fiasco” de la gestion des fonds européens par la majorité régionale (PS) et la présidente de Région.

Dix mois après le transfert, de l’État à la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la gestion des Fonds européens agricoles pour le développement rural (FEADER), les député(e)s dénoncent des retards de traitement qui s’accumuleraient, soit ”plus de 3.000 dossiers sont actuellement sans réponse.”

Ce qui est qualifié de ”fiasco” par les signataires du communiqués quant à la gestion des fonds européens par la majorité régionale et la présidente de Région ”met en difficulté de nombreux investissements et l’installation de jeunes agriculteurs. Le renouvellement des générations est pourtant un enjeu crucial pour l’avenir de notre région.” Et d’ajouter : ”la région Bourgogne-Franche-Comté est l’une des seules régions de France à avoir fait le choix de centraliser une politique qui aurait pu rester décentralisée sur chaque territoire, en proximité directe avec les agriculteurs et l’appui des Chambres d’agriculture.”

Les 13 députés disent refuser que ”les agriculteurs soient tributaires de l’inaction d’une assemblée régionale lointaine, opaque et sans pilote.” Aussi, face à ces difficultés, les députés demandent, en urgence, une audience auprès du ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, afin de trouver des solutions pour les agriculteurs.

Les députés de la majorité en Bourgogne-Franche-Comté :